Fostul şef de la Poliţia Transporturi, comisar şef Ioan Bucur, a cerut să plătească „în rate“ amenda penală de 10.000 de lei

Fostul șef de la Poliția Transporturi, comisar șef Ioan Bucur, a cerut să plătească „în rate“ amenda penală de 10.000 de lei

Ieri, la Curtea de Apel Constanța, fostul șef al Secției Regionale de Poliție Transporturi, comisar șef Ioan Bucur, a solicitat eșa-lonarea plății amenzii penale în valoare de 10.000 de lei dispusă de magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție Constanța (ÎCCJ). În luna aprilie 2008, ma-gistrații de la ÎCCJ au dispus admiterea recursului înaintat de DNA Constanța în procesul fostului șef al Secției Regionale de Poliție Transporturi Constanța din cadrul IGPR - Direcția Poliției Transporturi, comisar șef Ioan Bucur, împotriva sentinței prin care polițistul a fost condamnat la un an de închisoare cu executare. Instanța a casat în parte sentința atacată, numai cu privire la cuantumul cheltuielilor de judecată către stat la care este obligat inculpatul, pe care le-a majorat la 10.000 de lei. Restul dispozițiilor au fost păstrate. Prin urmare, Bucur a rămas cu pedeapsa de un an de în-chisoare cu executare, sentința fiind definitivă. Magistrații au respins, ieri după-amiază, cererea formulată de Bucur, astfel că acesta va trebui să plătească suma de 10.000 de lei, fără a i se da posibilitatea eșalonării ei. Potrivit rechizitoriului, la data de 3 septembrie 2007, Bucur a pretins de la comisarul Adrian Feraru, subalternul său, suma de 1.000 de euro, pentru a-i înlesni aplicarea unei sanc-țiuni disciplinare mai ușoare. Sancțiunea consta, de fapt, în amânarea promovării în gradul profesional următor sau funcții superioare, pe o perioadă de un an. Comisarul Adrian Feraru era cercetat disciplinar în urma apariției într-un săptămânal a unui articol în care se făcea cunoscut că ar fi încercat să o determine pe reprezentanta unei societăți comerciale, care reclamase o posibilă infracțiune, să intre în relații de afaceri cu o persoană recomandată de el. Feraru afirmase despre per-soana recomandată că ar fi finul unui ofițer de poliție din cadrul IPJ Constanța - Serviciul Poliției Rutiere. Mai precis, afacerea urma a se derula prin intermediul unui interpus, de către locțiitorul șefului Biroului Poliției Rutiere Constanța, Gheorghe Buzescu, în schimbul soluționării unui furt petrecut pe data de 20 iunie, în portul Constanța. Anchetatorii au reținut că Bucur s-a preocupat de de-semnarea în compunerea Con-siliului de Disciplină a unor persoane care să fie de acord cu aplicarea unei sancțiuni disciplinare favorabile lui Feraru, sancțiune prevăzută în Legea 360/2002, privind Statutul Po-lițistului. Mai mult decât atât, Bucur l-a sfătuit pe Feraru în legătură cu atitudinea pe care urma să o adopte în fața Consiliului. La data de 6 septembrie 2007, comisarul șef Ioan Bucur a fost prins în flagrant delict după ce a primit de la Feraru suma de 1.000 de euro.