Fostul şef de la Antidrog Constanţa, Sorin Petrescu, a chemat în judecată MAI-ul şi IGPR-ul

Fostul șef de la Antidrog Constanța, Sorin Petrescu, a chemat în judecată MAI-ul și IGPR-ul

Fostul șef al Agenției Naționale Antidrog (ANA) Constanța, comisar Sorin Petrescu, a chemat în judecată în contencios administrativ Ministerul Administrației și Internelor și Inspectoratul General al Poliției Române. Motivul este legat de indemnizația calculată la momentul trecerii în rezervă a fostului șef de la ANA Constanța, care este mai mică decât cea care i s-ar fi cuvenit, spune acesta, nefiind incluse și sporurile de conducere. Fostul șef de la Agenția Națională Antidrog - Serviciul Teritorial Constanța spune că a preferat să treacă în rezervă în luna mai 2009, după ce a fost emisă Ordonanța de Urgență 20/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor și pentru reorganizarea unor unități din subordinea Ministerului Administrației și Internelor, „când toți șefii de servicii din cadrul ANA am fost puși la dispoziția IGPR-ului. Atunci s-a creat un vid organizatoric, când 15 oameni din țară am fost puși la dispoziție. Ulterior, s-a hotărât ca toți cei 15 să fim șefi de birouri (n.r. - pe același profil ca al Serviciului ANA) în cadrul IGPR, astfel că, de la data de 1 aprilie 2009, toți am fost desemnați șefi de birouri, fără a se pomeni însă ceva de indemnizația de conducere. Eu am luat hotărârea, apoi să trec în rezervă, cerere ce mi-a fost apobată în luna mai 2009. Abia ulterior am constatat că salariul de bază nu includea și sporul de conducere” - ne-a spus Sorin Petrescu. Prin urmare, fostul șef al Serviciului Teritorial Antidrog Constanța solicită instanței de judecată să se îndrepte eroarea respectivă, să fie pus în legalitate și să primească indemnizația care i se cuvine de drept. Primul termen de judecată va avea loc la Tribunalul Constanța, la data de 29 aprilie 2009.