Fostul şef al Poliţiei Române dă cărţile pe faţă: "Este un linşaj mediatic!"

Fostul șef al Poliției Române dă cărțile pe față: "Este un linșaj mediatic!"

Bogdan Despescu, fostul șef al Poliției Române, este hotărât să-și găsească dreptatea în instanță, după ce a aflat că va fi cercetat disciplinar. Chestorul spune că se aștepta să fie schimbat din funcție, iar cazul polițistului pedofil a fost pretextul perfect.„Ministrul Afacerilor Interne s-a antepronunțat cu privire la vinovăția mea, atât la momentul solicitării demisiei mele din funcția de inspector general, dar și ulterior, cu ocazia intervențiilor în mass-media. De altfel, dețineam date, dintre care unele au devenit publice, încă de la sfârșitul anului 2017, despre intenția doamnei ministru de a mă schimba din funcție, astfel că evenimentul din 5 ianuarie a devenit o oportunitate speculată și un veritabil pretext”, a declarat chestorul Bogdan Despescu.Fostul șef al IGPR mai afirmă că acuzațiile Corpului de Control exprimate la adresa acestuia nu i-au fost niciodată aduse la cunoștință, fiind ținute secrete până în momentul publicării și comentării lor în media de către Carmen Dan. Chestorul susține că raportul prezintă atât date nereale, prin felul în care sunt argumentate, cât și informații incomplete, de natură a induce în eroare opinia publică, cu scopul provocării oprobriului societății împotriva mea.„Sinteza raportului are neconformități majore. Sunt prezentate aspecte nereale referitoare la faptul că aș fi dispus tardiv măsuri, abia în data de 15 ianuarie, speculându-se că am acționat la câteva zile după prinderea făptuitorului. În realitate, pentru identificarea și prinderea făptuitorului, dispusesem măsuri încă din data de 6 ianuarie. Consider un linșaj mediatic și tendențioasă expunerea conform căreia am dispus măsuri tardive”, a mai adăugat Bogdan Despescu.Corpul de Control al Ministerului Afacerilor Interne a dispus, în urma verificărilor de la IGPR, demarate ca urmare a cazului polițistului acuzat de agresiune sexuală, Eugen Stan, cercetarea disciplinară a 18 angajați ai Poliției Române, printre care se numără și chestorul Despescu.