Fostul şef al Poliţiei Aliman, judecat pentru purtare abuzivă

Fostul șef al Poliției Aliman, judecat pentru purtare abuzivă

Pe rolul Tribunalului Constanța, a ajuns cazul unui alt polițist din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța care a călcat strâmb. Este vorba de fostul șef de post de la Aliman, Dan Sima, de 29 de ani, care a fost trimis în judecată pentru comiterea infracțiunii de purtare abuzivă. Procesul polițistului Dan Sima, în prezent agent în cadrul Postului de Poliție Dobromir, a demarat, de curând, la Tribunalul Constanța. Ieri, magistrații au audiat-o pe partea vătămată din acest dosar, Florentina Neagu, din satul Vlahii. Ea le-a povestit judecătorilor cum a fost bătută de agentul Sima, în iulie 2008, când acesta era șef de post la Aliman. „La data de 30 iulie, am fost acasă la Petrică Mârleneanu, care stă tot în Vlahii, pentru a cumpăra o sticlă de țuică. Am intrat în curtea acestuia, l-am strigat, a ieșit, dar nu a vrut să îmi dea băutura. Nu am insistat și am plecat pentru că am văzut că era beat. Când am ieșit din curte, Mârleneanu a strigat după mine să mă întorc și să îi dau cele zece milioane de lei vechi pe care i-am furat din casă. Am ripostat și i-am zis că nu am furat nimic. Chiar l-am rugat să vină să mă controleze să vadă dacă am în buzunar mai mult de cinci lei. Bătrânul nu a vrut, așa că am plecat. Seara, pe la ora 20,30, au venit la mine acasă Marian Mârleneanu, fiul celui care m-a acuzat de furt, și șeful de post, Dan Sima, finul lui Mârleneanu. M-au luat la poliție ca să dau declarație, spunându-mi că nu se va întâmpla nimic rău și că mă vor aduce înapoi”, a susținut femeia. „Îndată ce am rămas singură în postul de poliție cu Sima, acesta a început să mă bată cu bastonul, în vreme ce îmi cerea să spun unde sunt banii furați. Am început să plâng, am zis că nu am furat nimic, dar polițistul a continuat să mă lovească peste tot corpul. Mi-a legat mâinile la spate cu cătușele, m-a tras de păr și m-a bătut vreo două-trei ore. L-am tot rugat să mă lase în pace, să plec acasă că nu mai rezist, însă el a afirmat că mă ține toată noaptea și mă bate până se satură dacă nu spun unde sunt banii”, a povestit în continuare Florentina Neagu coșmarul prin care a trecut. Totul nu s-a încheiat aici. Pe drum, ea a fost prinsă din urmă de polițist, care i-a mai aplicat o mamă de bătaie. Ea s-a prezentat, ulterior, la Serviciul de Medicină Legală din Constanța. Potrivit certificatului emis de medicii legiști, femeia a avut nevoie de nouă zile de îngrijiri medicale. Audiat de procurori, Sima a negat comiterea faptei, variantă însușită și de nașul său de cununie, Marian Mârleneanu.