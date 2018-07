Fostul şef al DNA Ploieşti, Lucian Onea, audiat la Parchetul General

Fostul șef al DNA Ploiești, Lucian Onea, audiat la Parchetul General

Fostul șef al DNA Ploiești, Lucian Onea, s-a prezentat, marți dimineață, la Parchetul General, pentru a fi audiat în dosarul în care a fost pus sub urmărire penală pentru inducerea în eroare a organelor judiciare.Fostul șef DNA Ploiești a refuzat să facă declarații la intrarea în instituție. Parchetul General a transmis, în luna mai, că procurorii Lucian Onea și Mircea Negulescu sunt cercetați penal sub acuzația de participație improprie, sub forma complicității, la săvârșirea infracțiunii de inducere în eroare a organelor judiciare.„Procurori ai Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție efectuează acte de urmărire penală față de suspecții Negulescu Mircea și Onea Lucian sub aspectul participației improprii, sub forma complicității, la săvârșirea infracțiunii de inducere în eroare a organelor judiciare (art. 52 rap. la art. 48 Cod penal rap. la art. 268 alin. 2 Cod penal). În fapt, procurorii au reținut că, în perioada aprilie - mai 2015, suspecții Negulescu Mircea (la data săvârșirii faptelor procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești) și Onea Lucian (procuror în cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Ploiești) ar fi determinat o persoană, prin constrângere, să întocmească în fals o sesizare și documente care să susțină cele reclamate în conținutul acesteia. Documentele falsificate au fost expediate Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Ploiești și folosite drept probe în două dosare, precum și în susținerea/motivarea unei cereri de extrădare”, au transmis reprezentanții Parchetului General, printr-un comunicat de presă.