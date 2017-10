Fostul rector al Universităţii „Ovidius“, în arest la domiciliu

Fostul rector al Universității „Ovidius“, în arest la domiciliu

După numeroase solicitări prin care cerea eliberarea din arest preventiv și anchetarea în libertate, fostul rector al Universității „Ovidius” Constanța, Dănuț Tiberius Epure, a reușit să-i convingă pe magistrații Curții de Apel București. Aceștia au hotărât, însă, ca profesorul uni-versitar anchetat de procurorii DNA pentru trei infracțiuni de luare de mită să fie arestat la domiciliu.În soluția instanței bucureștene se precizează: „Instanța dispune înlocuirea măsurii arestării preventive a inculpatului cu măsura preventivă a arestului la domiciliu, care urmează să fie verificată după cel mult 30 de zile, începând cu data de 2 aprilie 2014. Dispune punerea, de îndată, în libertate a inculpatului”. Astfel, după opt luni petrecute în Arestul Poliției București, fostul rector a ajuns la domiciliul din municipiul Constanța, pe care, însă, nu va putea să-l părăsească, dacă nu va avea acordul judecătorilor bucu-reșteni; excepție vor face termenele de la instanțele din Capitală, unde se judecă dosarul în care este anchetat. În plus, magistrații i-au interzis, pe perioada arestului la domiciliu, să comunice, pe orice cale, cu ceilalți inculpați din dosar, dar și cu mai mulți profesori universitari, martori în dosar.Astfel, Epure nu poate lua legătura cu inculpații: Stere Tala - taximetristul acuzat că era com-plice, condamnat între timp la doi ani și jumătate de închisoare cu suspendare -, cu prof. univ. Gabriela Stanciu - fost prorector pe Edu-cație și Formare Continuă, an-chetată în stare de libertate, în același dosar, pentru luare de mită și folosire de informații care nu erau destinate publicității - și nici cu Lucica Toader, mama unei stu-dente, acuzată că în iulie 2012 i-ar fi dat prof. univ. Stanciu suma de 1.500 de euro pentru întrebările și răspunsurile corecte la exa- menul de admitere la Facultatea de Farmacie. Totodată, Epure nu are voie să comunice cu mai mulți profesori universitari, martori în dosar; este vorba despre Gheorghe Țarălungă - fost decan al Facultății de Far-macie, cel care, de altfel, l-a denunțat pe Dănuț Tiberius Epure procurorilor DNA -, Gabriela Lilios - cadru universitar la Facultatea de Farmacie și cea care a pus la dispoziția anchetatorilor o înregis-trare audio cu telefonul mobil, în care mai mulți părinți și studenți spun că au „cumpărat” admiterea la facultatea respectivă.Din cadrul Facultății de Farmacie, fostului rector îi este interzis, de asemenea, să ia legătura, fie și telefonic, cu actualul decan, prof. univ. dr. Rodica Sîrbu, cu prof. univ. dr. Stelian Paris, prodecan, cu conf. prof. dr. Denisa Elena Dumitrescu, reprezentant al facultății în Senat, Iulian Cătălin Bratu, preparator, și prof. univ. dr. Dragoș Nicolae Doicescu.Pe lista martorilor cu care fostul rector nu poate comunica mai sunt menționați și Rodica Banu - secretar șef al universității, prof. univ. dr. Aurelia Caraiane, decanul Facultății de Medicină Dentară, Nicolae Gabriel Voicu și investigatorii sub acoperire, „care au acționat sub numele de Florentina Popescu și Constantin Apostol”.În cazul în care va încălca dispozițiile instanței de judecată, „măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive”.