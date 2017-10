Fostul rector al Universităţii Ovidius, Dănuţ Epure, CONDAMNAT DEFINITIV

Fostul rector al Universității Ovidius, Dănuț Epure, CONDAMNAT DEFINITIV

“Reduce pedepsele aplicate inculpatului după cum urmează: - de la de 4 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită (fapta din 13.07.2013) la 3 ani închisoare; - pedeapsa complementară aplicată de la 3 ani la 2 ani; - de la 3 ani și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită (fapta din 18.07.2013), la 2 ani și 6 luni închisoare; - pedeapsa complementară aplicată de la 3 ani la 2 ani; - de la 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității, la 1 an și 6 luni închisoare; Înlătură dispoziția privind aplicarea pedepsei complementare în cazul infracțiunii prev. de art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000. Ca efect al aplicării prevederilor art. 34 lit. b Cod penal din 1969, art. 33 lit. a Cod penal din 1969 și art. 35 Cod penal din 1969 stabilește pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare precum si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, b si c C.p. din 1969 (dreptul de a ocupa funcția de rector la orice instituție de învățământ) pe o durata de 2 ani. În baza art. 861 Cod penal suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pe o durată de 5 ani ce reprezintă termen de încercare”, se arată în soluția pe scurt a magistraților.