Fostul principe Nicolae scapă de acuzaţiile de lovire

Fostul principe Nicolae scapă de acuzațiile de lovire

Ştire online publicată Sâmbătă, 11 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul principe Nicolae a scăpat de acuzațiile de lovire și alte violențe după incidentul de la reședința Regelui Mihai din Elveția. Este ceea ce spune avocatul care-l reprezintă pe nepotul regelui.Apărătorul fostului principe Nicolae, Radu Enache, a precizat la Digi24 că fostul principe rămâne doar cu acuzația de violare de domiciliu, în urma plângerii penale depuse de Casa Regală.„Casa Regală nu putea face plângere pentru alte persoane”, a spus el.Întrebat dacă mai există șanse de împăcare între fostul principe și familia regală, avocatul a răspuns: „Și cei de pe Titanic mai aveau speranțe”.„Poate se va ajunge la o ameliorare a relațiilor între membrii familiei și Nicolae. Principesa Margareta poate să retragă plângerea și poate să reia legătura cu nepotul ei”, a spus Radu Enache.Casa Regală a anunțat miercuri într-un comunicat că Nicolae Medforth-Mills, fostul Principe Nicolae, a încercat să intre cu forța în reședința Regelui Mihai din Elveția, imediat după împărtășanie. În incidentul de marți, când Nicolae a forțat ușa locuinței, au fost implicate șase persoane, dintre care una a fost rănită, se arată în comunicatul oficial al Casei Regale.Principele Nicolae a dezvăluit că a fost a șaptea oară când a încercat să își vadă bunicul, dar nu a fost lăsat. Mai mult, el susține că nu a primit o explicație și că nu crede că Regele Mihai este cel care a decis acest lucru.„A fost a șaptea oară când am venit și am încercat, în ultimii doi ani. Nu am avut ce să fac, în afară de a încerca. Am încercat cu scrisori, am încercat la telefon, am încercat față în față. Am venit aici și am stat patru ore, la un moment dat. Am vrut să îl văd pe bunicul meu. Am întrebat, dar totul a fost un răspuns negativ”, a declarat Principele Nicolae, într-o intervenție la Antena 3.Mama fostului principe Nicolae, Principesa Elena, s-a declarat dezamăgită și îngrijorată de faptele fiului său. Ea a spus că, prin comportamentul său din zilele trecute, Nicolae „a nesocotit intimitatea, suferința și demnitatea” fostului suveran. Ea susține că Regele Mihai i-a reproșat într-o scrisoare lui Nicolae că nu a făcut nimic pentru a clarifica paternitate „presuspusului său copil, o fetiță de doi ani”, ceea ce este „o lipsă de responsabilitate inacceptabilă”.