Fostul primar Nicolae Matei, eliberat condiţionat de Judecătoria Medgidia

Fostul primar Nicolae Matei, eliberat condiționat de Judecătoria Medgidia

Nicolae Matei a fost eliberat condiționat de Judecătoria Medgidia, care a admis cererea în cazul fostului primar al orașului Năvodari. Decizia nu este definitivă, ea putând fi atacată la Tribunalul Constanța. Nicolae Matei a fost condamnat la 1 an și 6 luni de închisoare cu executare, într-un dosar în care a fost acuzat de dare de mită. Fostul edil a fost condamnat în acest an, pe 9 februarie, cu 2 ani mai puțin decât sentința inițială dată de Tribunalul Constanța. Din această pedeapsă primită, de 1 an și 6 luni, s-a dedus durata reținerii și a arestării preventive, de 8 luni. Nicolae Matei va afla în următoarele zile dacă va fi pus în libertate.