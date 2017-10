Fostul primar de la Ciocârlia, Nicolae Marghiol, nemulţumit de pedeapsă

Fostul primar de la Ciocârlia, Nicolae Marghiol, nemulțumit de pedeapsă

Pe rolul Tribunalului Constanța a ajuns, după rejudecare, și dosarul ce-l privește pe fostul primar al comunei Ciocârlia, Nicolae Marghiol. El a atacat în apel sentința Judecătoriei Medgidia prin care a fost condamnat la 6 luni de închisoare cu suspendarea condiționată a pedepsei pentru comiterea infracțiunilor de abuz în serviciu și deturnare de fonduri. Prin aceiași sentință, Judecătoria Medgidia a admis și acțiunea civilă formulată de Primăria comunei Ciocârlia. Instanța a dispus obligarea lui Marghiol la plata sumei de 46.891 RON - despăgubiri materiale din care 18.736 RON prejudiciul efectiv, plus 28.156 penalități. Ieri, avocatul angajat de Marghiol a solicitat instanței de judecată efectuarea unei noi expertize judiciar contabile, având în vedere că, în prezent, la dosar sunt două expertize care au concluzii contradictorii. În plus, s-a solicitat audierea a cinci martori în apărarea bărbatului. Instanța urmează a se pronunța asupra cererilor formulate. Un nou termen de judecată a fost stabilit pentru 8 octombrie.Pe rolul Tribunalului Constanța a ajuns, după rejudecare, și dosarul ce-l privește pe fostul primar al comunei Ciocârlia, Nicolae Marghiol. El a atacat în apel sentința Judecătoriei Medgidia prin care a fost condamnat la 6 luni de închisoare cu suspendarea condiționată a pedepsei pentru comiterea infracțiunilor de abuz în serviciu și deturnare de fonduri. Prin aceiași sentință, Judecătoria Medgidia a admis și acțiunea civilă formulată de Primăria comunei Ciocârlia. Instanța a dispus obligarea lui Marghiol la plata sumei de 46.891 RON - despăgubiri materiale din care 18.736 RON prejudiciul efectiv, plus 28.156 penalități. Ieri, avocatul angajat de Marghiol a solicitat instanței de judecată efectuarea unei noi expertize judiciar contabile, având în vedere că, în prezent, la dosar sunt două expertize care au concluzii contradictorii. În plus, s-a solicitat audierea a cinci martori în apărarea bărbatului. Instanța urmează a se pronunța asupra cererilor formulate. Un nou termen de judecată a fost stabilit pentru 8 octombrie.