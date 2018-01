Fostul preşedinte al Camerei Deputaţilor Valeriu Zgonea, trimis în judecată

Fostul președinte al Camerei Deputaților Valeriu Zgonea, trimis în judecată

Ştire online publicată Miercuri, 03 Ianuarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul președinte al Camerei Deputaților Valeriu Zgonea a fost trimis în judecată, sub control judiciar, de procurorii anticorupție, pentru trafic de influență, informează DNA.Valeriu Zgonea, la vremea respectivă președinte al Camerei Deputaților, dar și de vicepreședinte al unui partid, este acuzat că a primit foloase necuvenit în schimbul influenței pe care a lăsat să se creadă că o are asupra unor funcționari publici.Potrivit DNA, Zgonea ar fi primit de la inculpatul Dobrică Dumitru suma de 62.143 lei, reprezentând contravaloarea unor servicii de turism și cheltuieli legate de construirea unei case de vacanță în județul Covasna."În perioada cu iulie 2012 - aprilie 2013, când îndeplinea funcția de președinte al Camerei Deputaților și totodată vicepreședinte al unei formațiuni politice, inculpatul Zgonea Valeriu – Ștefan a acceptat promisiunea făcută de inculpatul Dobrică Dumitru, consilier județean, privind primirea de foloase necuvenite pentru sine, în schimbul influenței pe care a lăsat să se creadă că o are asupra unor funcționari publici și a promis că-i va determina să numească într-o importantă funcție publică o rudă a lui Dobrică Dumitru.Ulterior, inculpatul Zgonea Valeriu – Ștefan a primit de la inculpatul Dobrică Dumitru foloase necuvenite în sumă totală de 62.143 lei, reprezentând contravaloarea unor servicii de turism și cheltuieli legate de construirea unei case de vacanță în județul Covasna.La data de 22 aprilie 2013, ca urmare a demersurilor făcute de Zgonea Valeriu – Ștefan, persoana respectivă a fost numită în funcția de președinte al Centrului Național de Management pentru Societatea Informațională din cadrul Ministerului pentru Societatea Informațională, deși nu avea pregătire de specialitate în domeniu.Ulterior, tot ca urmare a demersurilor făcute de Zgonea Valeriu -Ștefan, persoana respectivă și-a păstrat funcția la nivelul administrației publice centrale, fiind numită, la data de 23 ianuarie 2014, în funcția de subsecretar de stat în cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale", se arată în comunicatul DNA.În cauză s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii până la concurența sumei de 62.143 lei.Procurorii mai menționează că în aceeași cauză, inculpatul Dobrică Dumitru, consilier județean în cadrul Consiliului Județean Buzău în perioada iunie 2004-decembrie 2013 și administrator/acționar al unei societăți comerciale, a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției.Prezentul dosar a fost înaintat spre judecare Tribunalului București, cu propunerea de menținere a măsurii controlului judiciar și a măsurii asigurătorii dispuse, scrie romaniatv.net