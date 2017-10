Fostul premier Emil Boc, audiat la DNA

Emil Boc, fostul premier și actualul primar al Clujului, a fost audiat, azi, la DNA, în dosarul "Retrocedărilor ilegale". Emil Boc ar fi fost audiat în calitate de martor în acest dosar, informează Realitatea TV. Acesta ar fi fost citat în dosarul ANRP în care deputatul PNL Ioan Oltean este cercetat pentru luare de mită. Oltean este acuzat că ar fi intervenit la ANRP pentru despăgubirea ilegală a omului de afaceri Mihai Rotaru, de la care ar fi primit mită 600.000 de lei.La intrarea în sediul DNA, Emil Boc le-a spus jurnaliștilor că a fost citat de procurori în calitate de martor, că nu are emoții și că așteaptă să vadă despre ce este vorba."Am fost invitat în calitate de martor, probabil într-un dosar de cercetare. Nu știu despre ce e vorba... Nu am emoții că nu am de ce, nu am nimic de ascuns", a declarat Emil Boc.Procurorii verifică nereguli, în acest dosar, în legătură cu Comisia centrală pentru stabilirea despăgubirilor din cadrul Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților (ANRP). Mai exact, oamenii legii au suspiciuni că membrii acestei comisii au fost propuși și numiți în mod ilegal.În data de 9 martie, la sediul DNA s-a prezentat și președintele PNL București, Cătălin Predoiu, în același caz, pentru a fi audiat în calitate de martor, scrie realitatea.net