Fostul poliţist de frontieră Ştefan Stanciu, condamnat la un an de închisoare cu suspendare

Cercetat pentru trafic de influență

Fostul polițist de frontieră Ștefan Stanciu, condamnat la un an de închisoare cu suspendare

Magistrații de la Curtea de Apel Constanța au respins, ieri, apelul formulat de Direcția Națională Anticorupție și de fostul polițist Ștefan Stanciu, judecat pentru fapte de corupție, împotriva sentinței Tribunalului prin care a fost la un an de închisoare cu suspendare. Bărbatul a lucrat ca agent șef la Poliția de Frontieră din Vama Veche, în prezent fiind pensionar. El este cercetat, în stare de libertate, sub acuzația de trafic de influență. Ștefan Stanciu, a fost prins în flagrant, pe 9 august 2005, în timp ce primea suma de 1.500 euro. Polițistul i-ar fi promis unei persoane că va interveni la Poliția Mangalia în rezolvarea unui dosar penal. Individul era cercetat de polițiștii din Mangalia pentru furt calificat, pentru că ar fi sustras mai multe perechi de mănuși de protecție din Șantierul Naval Daewoo Mangalia. La ultimul termen de judecată, avocatul Apostol Armeanu a solicitat instanței de judecată achitarea lui Ștefan Stanciu, precizând că acesta nu a săvârșit fapta ce i se reține în sarcină, infracțiunea fiind comisă de o altă persoană, respectiv Tudor Ștefan. Reprezentantul Direcției Naționale Anticorupție a precizat că se impune respingerea apelului formulat de Stanciu. Fostul agent șef de la Poliția de Frontieră din Vama Veche a declarat în fața judecătorilor că este nevinovat și a cerut să se țină cont de concluziile depuse de avocat. Decizia magistraților mai poate fi atacată în recurs.Magistrații de la Curtea de Apel Constanța au respins, ieri, apelul formulat de Direcția Națională Anticorupție și de fostul polițist Ștefan Stanciu, judecat pentru fapte de corupție, împotriva sentinței Tribunalului prin care a fost la un an de închisoare cu suspendare. Bărbatul a lucrat ca agent șef la Poliția de Frontieră din Vama Veche, în prezent fiind pensionar. El este cercetat, în stare de libertate, sub acuzația de trafic de influență. Ștefan Stanciu, a fost prins în flagrant, pe 9 august 2005, în timp ce primea suma de 1.500 euro. Polițistul i-ar fi promis unei persoane că va interveni la Poliția Mangalia în rezolvarea unui dosar penal. Individul era cercetat de polițiștii din Mangalia pentru furt calificat, pentru că ar fi sustras mai multe perechi de mănuși de protecție din Șantierul Naval Daewoo Mangalia. La ultimul termen de judecată, avocatul Apostol Armeanu a solicitat instanței de judecată achitarea lui Ștefan Stanciu, precizând că acesta nu a săvârșit fapta ce i se reține în sarcină, infracțiunea fiind comisă de o altă persoană, respectiv Tudor Ștefan. Reprezentantul Direcției Naționale Anticorupție a precizat că se impune respingerea apelului formulat de Stanciu. Fostul agent șef de la Poliția de Frontieră din Vama Veche a declarat în fața judecătorilor că este nevinovat și a cerut să se țină cont de concluziile depuse de avocat. Decizia magistraților mai poate fi atacată în recurs.