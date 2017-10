Fostul poliţist de frontieră Silviu Corbeanu a ajuns, din nou, după gratii

Fostul polițist de frontieră Silviu Corbeanu a ajuns, din nou, după gratii

Fostul polițist de frontieră Silviu Corbeanu a ajuns, din nou, pe mâna anchetatorilor. De această dată, el este implicat într-o afacere ilegală cu utilaje industriale, în care se învârt sute de mii de euro. Fostul ofițer, actualmente recidivist, a căzut în plasa anchetatorilor împreună cu alți parteneri de afaceri ilegale, în urma organizării unui flagrant. Drept urmare, Silviu Corbeanu, Claudiu Silviu Mihai, Vasile Oancea, Constantin Muraru și Raul Marian Caramilea au fost reținuți de oamenii legii în timp ce se întâlniseră pe un câmp din județul Constanța pentru a finaliza o tranzacție cu buldozere. Potrivit anchetatorilor, fostul polițist Silviu Corbeanu este capul unei rețele care achiziționa la comandă buldozere pentru clienți care doreau să investească în asemenea utilaje industriale. În noaptea de vineri spre sâmbătă, pe drumul dintre localitățile Dorobanțu și Gălbiori, el urma să vândă două buldoescavatoare, cu 120.000 de euro, un preț foarte mic în comparație cu cel de pe piață. Unul din utilaje era închiriat de la o societate din Galați, printr-o firmă fantomă, iar celălalt fusese furat dintr-o fermă din același județ. Exact când erau pe punctul de a încheia tranzacția, au intervenit mascații care i-au reținut pe cei cinci bărbați. În timp ce luptătorii DIAS i-au imobilizat pe suspecți, polițiștii criminaliști le-au percheziționat mașinile. În autoturismul presupușilor cumpărători oamenii legii au găsit 4.600 de euro și peste 11.000 de lei. De asemenea, pe lângă bani, ei au mai găsit o stație de emisie-recepție. În plus, în autoturismul cu care se deplasa Silviu Corbeanu, a fost descoperită o legitimație falsă de polițist în cadrul serviciului Antidrog de care individul se folosea pentru a scăpa de eventualele controale din trafic. Cei cinci bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore. Ulterior, ei au fost prezentați magistraților de la Tribunalul Constanța cu propunerea de arestare preventivă pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. În urma audierilor, judecătorii au emis mandate de arestare preventive, pe o perioadă de 30 de zile, pe numele lui Silviu Corbeanu, Silviu Claudiu Mihai, Vasile Oancea și Constantin Muraru. Singurul care va fi cercetat în stare de libertate este Raul Marian Caramilea, pe numele căruia magistrații au instituit măsura obligării de a nu părăsi localitatea Piatra Neamț fără încuviințarea instanței de judecată. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Constanța. Silviu Corbeanu, de la polițist la recidivist În urmă cu mai mulți ani, Silviu Corbeanu a fost judecat sub acuzația de trafic de influență deoarece a cerut unui bărbat 4.500 de dolari, promițându-i că îl va ajuta să înregistreze un autoturism procurat fără forme legale. În urma audierilor, anchetatorii au stabilit că, în perioada aprilie-iunie 2001, atunci când Corbeanu era ofițer al Poliției de Frontieră Constanța, a pretins și primit de la un cetățean suma de 4.500 de dolari, spunându-i că are relații la Poliția Rutieră și la Registrul Auto Român. În schimbul banilor, el i-a promis că poate interveni pentru a-i asigura înmatricularea unui autoturism procurat din străinătate fără acte legale. Ulterior, în luna septembrie 2002, Corbeanu a recunoscut bărbatului că nu reușește să înregistreze autoturismul, pe care l-a preluat și l-a înstrăinat unei terțe persoane. În schimbul sumei de 4.500 de dolari, Corbeanu i-a oferit bărbatului respectiv un alt autoturism, care s-a dovedit a proveni din furt. El a fost condamnat la trei ani de închisoare și, după ce a executat o treime din pedeapsă, a fost eliberat condiționat, în anul 2004.