Fostul poliţist Adrian Dorobanţu este acuzat că şi-a omorât bunicul

Fostul polițist Adrian Dorobanțu este acuzat că și-a omorât bunicul

Magistrații de la Tribunalul Constanța au emis, sâmbătă, mandat de arestare preventivă pe numele fostului polițist Adrian Dorobanțu, în vârstă de 38 de ani. Potrivit anchetatorilor, tânărul este acuzat de crimă, după ce l-ar fi omorât în bătaie pe bunicul său, Dumitru Udriște, de 85 de ani. În cursul zilei de vineri, un bărbat a fost găsit mort în locuința sa, pe corpul acestuia fiind descoperite mai multe semne de violență. Dumitru Udriște a fost găsit decedat de soția lui care a chemat polițiștii. Ajunși la fața locului, oamenii legii au observat că bătrânul avea mai multe răni pe față și pe corp. Drept urmare, polițiștii au început să audieze rudele și vecinii celui mort. Printre lacrimi, cumnata decedatului a spus că vinovat de moartea bătrânului ar fi chiar nepotul acestuia, fostul polițist, Adrian Dorobanțu, cunoscut ca fiind o persoană violentă. Criminaliștii au prelevat probe din locuință, ei găsind mai multe pete de sânge pe covor și pe pereți. Luat la întrebări de anche-tatori, nepotul a spus că el nu are nicio vină, însă există martori care l-au contrazis. Din primele cercetări, a reieșit că nepotul Adrian l-a bătut atât de tare pe bătrân încât acesta a murit. Adrian Dorobanțu este o veche cunoștință a oamenilor legii. În luna aprilie a acestui an, o femeie de 84 de ani a ajuns la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța după ce a fost bătută de nepotul ei. La data de 13 aprilie, polițiștii Secției 2 au fost sesizați că într-o locuință situată pe B-dul Tomis are loc un conflict familial. Ajunși la fața locului, polițiștii au găsit-o pe Ioana Udriște, de 84 de ani și Adrian Dorobanțu, de 38 de ani, tânărul fiind în stare de ebrietate. Femeia plângea și avea mai multe leziuni pe față. În consecință, a fost solicitată intervenția ambulanței care a transportat-o pe bătrână la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, unde a primit îngrijiri medicale, doctorii stabilind că ea trebuie să rămână internată. De partea cealaltă, Dorobanțu a fost dus la Poliție. În timpul audierilor, oamenii legii au aflat că tânărul este agent de poliție la Secția 3 și se afla în timpul liber. El a recunoscut că a lovit-o pe bunica lui, spunând că anterior, au avut mai multe discuții purtate în contradictoriu. Polițiștii nu s-au lăsat impresionați de fap-tul că acesta este coleg cu ei și i-au întocmit dosar de cercetare penală. Mai mult, el a fost cercetat administrativ de superiori, iar în cele din urmă, i-a fost desfăcut contractul de muncă.