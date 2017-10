Fostul model Dana Bălcăcean a murit la vârsta de 40 de ani

Ştire online publicată Joi, 10 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul model de la "Casa Perla", Dana Bălcăcean, s-a stins din viață în noaptea de miercuri spre joi, la spital, din cauza unor afecțiuni hepatice.Fostul manechin, mamă a două fetițe, avea doar 40 de ani, iar de un an se lupta cu o boală cumplită: ciroza.Apropiații acesteia spun că aceasta s-ar fi îmbolnăvit din cauza supărărilor pe care i le-a provocat fostul său sot, milionarul Cosmin Bălcăcean.Dana s-a plâns în mai multe rânduri că acesta o lovea, iar în 2013, după 6 ani de căznicie, a divorțat. Ea a renunțat chiar și la partaj ca să fie liberă.”Soțul meu a fost posesiv de la început (...) Într-o vacanță, după ce mi-a dat o corecție, m-am ascuns în baie și am chemat paza. Am aflat că a avut o relație cu o femeie. Am găsit o rețetă unde un medic a scris că este vorba despre o sarcină în evoluție (...)", a mărturisit Dana la data respectivă, scrie cancan.ro.Înmormântarea Danei va avea loc sâmbătă.Este al doilea manechin din era post-decembristă care se stinge în lunga unei lungi suferințe. În 2008, Melek Amet, a murit la vârsta de 49 de ani, răpusă de un cancer ovarian.