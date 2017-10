Fostul ministru Constantin Niță, trimis în judecată

1

Constantin Nita: Alo, domnu președinte primar, ce faceți? Scripcaru: Să trăiți, domnu președinte! Cu partidu pe aici, mă zbat și eu pe la București. Constantin Nita: Auzi excelență! Eu am reținut atunci seara că tu ai avea posibilitatea să închiriezi rețeaua aia subterană pentru un anumit operator. Întrebarea mea este următoarea, cât luați voi pentru km? Scripcaru: Deci e foarte important ca cei care vor să vadă întâi despre ce este vorba, că un operator dacă nu vede că sistemul este continuu și doar pe bucățele așa, o să aibă ce știu eu ce...părere. .... Scripcaru: Dacă e, ca să-ți spun astea acuma exact trebuie să mă uit pe hârtii, că nu știu toate detaliile Constantin Nita: Că facem un contract de închiriere pe ce stiu eu 10 ani, așa, dar un preț care să trăiască primăria 10 ani! ... Constantin Nita: Adică noi venim și luam tot, tot ce ai! Toate tronsoanele. Luam și noi ce putem pe acolo, mai pe dedesubt, prin canale. Scripcaru: Da, da, tronsoane. Constantin Nita: Deci vezi tu câți km ai și îmi spui..bă, atâta e km. Dacă ne convine, luăm, dacă nu, nu. De ex, am înțeles că unele orașe închiriază undeva între 15, 16 milioane km de lei vorbesc. Dacă depășește 20 de milioane atunci poti să ți-l ții, să îl dai cui vrei tu, că nu ți-l iau. .... Constantin Nita: E treaba bună, 10 ani de zile stai și tai factură, nu faci nimic altceva. Și chiria anuală. N-ai treabă, îți vine la sfârșitul anului. Scripcaru: O să taie cine va fi primar Constantin Nita: Bă, nu știu cine va fi primar. Poate vin eu, candidez eu. Mai candidez și eu 8 ani de zile, te-ai învățai, și cu 4 viceprimar, 12, îți ajunge mă!