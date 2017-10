Fostul ministru al Educației, Alexandru Athanasiu, audiat la DNA

Luni, 21 Noiembrie 2016

Fostul ministru al Educației Alexandru Athanasiu s-a prezentat, azi, la sediul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) pentru a fi audiat de procurori în dosarul Microsoft 2.UPDATE - Fostul ministru al Educației Alexandru Athanasiu a fost pus sub învinuire de procurorii DNA pentru abuz în serviciu în dosarul Microsoft 2.El a fost audiat luni la DNA. La ieșire, acesta s-a declarat nevinovat, afirmând că întotdeauna a fost de bună credință.Întrebat cine l-a convins să semneze HG referitoare la licențele educaționale, el a răspuns: ''Nu m-a convins nimeni, m-a convins un document din Ministerul Educației și din Ministerul Comunicațiilor, adică s-a făcut un recensământ al computerelor din rețeaua de învățământ, iar Ministerul Comunicațiilor a stabilit ce tip de licență Microsoft educațională e compatibilă cu configurația acelor computere. În fața unui asemenea document care spunea că sunt necesare ..... vă spun drept nu sunt un specialist în IT, adică de aceea există oameni calificați în domeniu și care aveau și o poziție oficială bine conturată. (...) Nu cred că un ministru trebuie să știe câte șuruburi sunt într-un agregat, atâta vreme cât are direcții de specialitate care sunt organizate și funcționează în acest scop''.Totodată, Athanasiu a arătat că nu mai este acuzat în dosar de luare de mită, trafic de influență și spălare de bani.''Au căzut celelalte acuzații; bine, nu-i nicio fericire abuzul, abuzul are niște pedepse enorme, iar eu încă nu mă gândesc foarte serios să intru într-un regim de recluziune când nu m-am atins de un ban ca slujbaș al statului român. (...) Nu este normal ca cei care au furat în această țară din poziții publice, din poziții de oameni de afaceri și, în general, din banul public enorm să râdă de fraieri ca mine. (...) Întotdeauna am fost de bună credință, asta a recunoscut și dl procuror, că i-am zis că nu faceți bine ce faceți. (...) Eu nu sunt un om mizerabil, nu denunț'', a precizat acesta, citat de Agerpres.