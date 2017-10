Fostul comisar Claudiu Bucur a ieşit din puşcărie!

Fostul comisar Claudiu Bucur a ieșit din pușcărie!

Magistrații de la Judecătoria Medgidia au admis, vineri, cererea de liberare condiționată a lui Claudiu Bucur, fostul comisar de la Poliția Transporturi care a fost condamnat, definitiv, la un an și 10 luni de închisoare pentru comiterea infracțiunii de luare de mită. Instanța nu a făcut decât să confirme verdictul Comisiei de liberare condiționată din cadrul Penitenciarului de la Poarta Albă, emis la data de 25 ianuarie. Așa se face că fostul polițist a părăsit, în acest week-end, penitenciarul. Ultimele luni petrecute de Bucur la penitenciar nu au fost tocmai grele. Din luna septembrie 2009, el fusese transferat la Unitatea Penitenciar Poarta Albă, la muncă. Prestația sa consta în „desfășurarea activităților educative - activități organizate la club, activități culturale, activități de bibliotecă distribuire de carte, reviste, activități de ergoterapie” - după cum ne-a declarat purtătorul de cuvânt al Unității spitalicești a penitenciarului, Simona Dumitrescu. Dacă Bucur efectua activități de ergoterapie asta înseamnă că fostului polițist i-a fost recomandat un astfel de tratament de către psihiatri, pentru că ergoterapia nu înseamnă altceva decât tratarea unor boli psihice prin muncă, lucru ce contribuie în mod semnificativ la vindecarea bolnavului. În luna Iulie 2009, comisarul Claudiu Bucur, de la Poliția Transporturi Constanța, a fost condamnat definitiv de un an și zece luni de închisoare cu executare, pentru comiterea infracțiunii de luare de mită. Comisarul Claudiu Bucur, de la Poliția Transporturi, a fost prins în flagrant, la începutul lunii decembrie 2008, primind mită. Alături de Bucur a fost judecat și Dănuț Mitiș, pe care judecătorii constănțeni l-au condamnat la un an de închisoare cu suspendare condiționată. Tot prin decizia respectivă, Bucur a fost obligat să returneze suma de 3.000 de euro, sau contravaloarea ei în lei. La începutul lunii decembrie 2008, magistrații de la Curtea de Apel București au dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 29 de zile a comisarului Claudiu Bucur, de la Secția Regională de Poliție Transporturi Constanța, care a fost reținut, la data de 1 decembrie 2008, de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) București, în urma unui flagrant, pentru comiterea infracțiunii de luare de mită. Potrivit DNA, comisarul Claudiu Bucur, în calitate de ofițer de poliție judiciară în cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi Constanța, în cursul lunii noiembrie 2008, ar fi pretins și primit de la o persoană fizică, suma totală de 15.000 de euro, pentru ca, în schimb, să efectueze cercetări penale care să-i fie favorabile persoanei denunțătoare. La data de 1 decembrie 2008, Claudiu Bucur a fost prins în flagrant de procurori, în localitatea Hârșova, după ce a primit suma totală de 11.000 de euro și 4.000 de lei, diferența de bani - 3.000 de euro - fiind primită anterior. Amintim că și fostul șef de la Poliția Transporturi Constanța, Ioan Bucur, a fost condamnat, în 2008, la un an de închisoare, tot pentru comiterea infracțiunii de luare de mită.