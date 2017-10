Foştii deţinuţi vor să muncească

1

Am sanse ?

Sunt somer,am 50 de ani,nu am antecedente penale si nici comportament necivilizat. In Mangalia nu te angajeaza nici dracu' ,ba la varsta asta si altii sunt dati afara de pe unde sunt acuma. Daca savarsim o ticalosie mare si facem parnaie,se pare ca vom avea si noi oportunitatea sa ne gasim mai usor loc de munca,hai ?!....De fapt chiar am observant ca pe aici o duc cel mai bine interlopii bine cunoscuti.Vad ca hotii sunt cei mai relaxati,ei stapanesc de fapt orasul. Deci,cam cata parnaie se recomanda sa ai in CV?