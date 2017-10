Fosta nevastă a lui Condrea, accident rutier grav

Ştire online publicată Marţi, 07 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

În exclusivitate, libertatea.ro scrie că la scurt timp după ce Procurorul General al României a exclus teoria conform căreia fostul patron Hexi Pharma ar fi fost victima unei crime, jurnaliștii publicației au aflat că și fosta soție a lui Dan Condrea a fost victima unui accident produs în condiții suspecte, la fel de suspecte precum accidentul în urma căruia patronul Hexi Pharma și-a pierdut viața.”În urmă cu mai mulți ani am fost implicată într-un accident de mașină destul de grav. Mă aflam într-un autoturism condus de tatăl meu, care era ofițer militar, și cineva a intrat cu mașina în noi, intenționat. Impactul a fost foarte violent și am rămas cu sechele la nivelul coloanei. Sunt zile când nu pot să mă ridic din pat și am dureri cumplite”, a mărturisit, pentru libertatea.ro, fosta soție a lui Dan Condrea.