Fosta conducere a Loteriei Române, pusă sub acuzare de DNA. Fostul şef, reţinut 24 de ore

Fosta conducere a Loteriei Române, pusă sub acuzare de DNA. Fostul șef, reținut 24 de ore

Benea Gheorghe, fost director general al Companiei Naționale Loteria Română, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat de luare de mită și abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave. Reținut a fost și Ovidiu Rîpanu, șeful Serviciului Achiziții din cadrul CNLR pentru luare de mită în formă continuată, abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani în formă continuată.De asemenea, s-a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, față de următorii inculpați:OLARU CORNELIA, referent în cadrul C.N.L.R. - Serviciului Achiziții și membru al comisiei de evaluare a ofertelor, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave și - luare de mită; NICULAE IULIAN CĂTĂLIN, asociat și administrator de drept al unei firme, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de: - complicitate la spălare de bani în formă continuată. În aceeași cauză se efectuează acte de urmărire penală și față de alte persoane, având calitatea de suspecți, respectiv: LĂZĂREANU REMUS LEONARD, director executiv al C.N.L.R., la data faptei, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de: - abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave; GHEORGHIU DAN, șef Birou Transport în cadrul C.N.L.R., sub aspectul săvârșirii infracțiunii de: - abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave; SORESCU NICOLAE VIRGIL, administrator al unei societăți comerciale cu activitate de comercializare autovehicule, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - complicitate de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave și - spălare de bani în formă continuată; RĂDUCANU CONSTANTIN-BRĂDUȚ, administrator de firmă, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de: - complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave; BENEA ALEXANDRA LAURA, fiica primului menționat, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - complicitate la luare de mită și - spălare de bani;BRAN MARIUS, asociat și administrator de drept al unei firme, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de: - complicitate la spălare de bani. Procurorii spun că, la data de 17 mai 2010, conducerea Companiei Naționale Loteria Română a atribuit unei societăți comerciale cu activitate de comercializare autovehicule (dealer auto), administrată de suspectul Sorescu Nicolae Virgil, un contract de furnizare de 182 de autovehicule în sistem buy-back, în valoare de 13.386.378,73 lei pentru înlocuirea parcului auto al Loteriei Române. Contractul a fost inițiat, fundamentat și atribuit cu încălcarea prevederilor legale, prin licitație trucată anume pentru a favoriza respectiva societate comercială care a vândut astfel, Loteriei Române, autovehicule la un preț substanțial mai mare decât prețul pieței.De exemplu, inculpații Benea Gheorghe, Rîpanu Ovidiu și suspectul Lăzăreanu Remus au inițiat procedura de achiziție fără a estima valoarea contractului de achiziție pe baza unor calcule care să aibă în vedere toate sumele plătibile; nu a fost întocmit un studiu de piață pentru determinarea valorii estimate a autovehiculelor noi achiziționate; nu a fost determinată nici valoarea estimată a parcului auto vechi al C.N.L.R. care urma a fi predat în sistem buy-back; nu a luat în calcul pentru determinarea valorii estimate a achiziției cheltuielile suplimentare - cu RCA, Casco, mentenanță – prevăzute în documente.De asemenea, s-au preluat de la Sorescu Nicolae, reprezentantul dealerului auto, specificațiile tehnice ale autoturismelor comercializate de această societate comercială – date care ulterior au fost introduse în caietul de sarcini, iar în fișa de date a achiziției s-a impus introducerea unor condiții restrictive de participare, în scopul eliminării concurenței.Prin inițierea, atribuirea și derularea acestui contract a fost creat un prejudiciu în dauna Companiei Naționale Loteria Română estimat la valoarea de 2.314.707 lei. În schimbul atribuirii contractului de schimbare a parcului auto al Loteriei Române, persoane din conducerea Loteriei române au primit sume de bani și bunuri după cum urmează:În calitate de șef Serviciu Achiziții în cadrul C.N.L.R. și în calitate membru în comisia de evaluare a ofertelor, inculpatul Rîpanu Ovidiu a pretins, la sfârșitul anului 2009 și începutul anului 2010, pentru sine și pentru alții suma de 1.500.000 lei, 4 autovehicule noi, respectiv un autovehicul marca Cadillac; un autovehicul marca Hummer; un autovehicul marca Opel și un autovehiculului marca BMW și un număr de 182 de autovehicule second hand rezultate din contractul de înlocuire a parcului auto în sistem buy back, din care a primit:- suma totală de 1.081.061,96 lei, în perioada iulie-septembrie 2010 (bani remiși din conturile societății administrate de Sorescu Nicolae Virgil în contul unei firme aparținând lui Rîpanu Ovidiu- 4 autovehicule noi respectiv un autovehicul marca Cadillac în sumă de 160.682,99 lei; un autovehicul marca Hummer în valoare de 139.364,72 lei; un autovehicul marca Opel în valoare de 59.380,80 lei și un autovehiculului marca BMW în valoare de 139.230 lei;- autovehicule second hand în valoare de 1.179.029,68 lei, în perioada septembrie 2010 – ianuarie 2011, se arată într-un comunicat emis de DNA.