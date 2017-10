Fosta amantă a primarului Nichita: "Am fost bătută şi ameninţată"

Fosta amantă a primarului Nichita: "Am fost bătută și amenințată"

Ştire online publicată Marţi, 05 Mai 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Fosta amantă a primarului din Iași, Gheorghe Nichita, face dezvăluiri tulburătoare despre regimul de teroare la care a fost supusă. Adina Samson a venit în această dimineață la serviciu, la Primărie, și a făcut mai multe declarații în fața jurnaliștilor."Am fost amenințată cu moartea. A trimis un individ să mă amenințe, eram cu sora mea. M-a cerut în căsătorie de nenumărate ori. Eu l-am refuzat. Cum să mă căsătoresc cu acest om. M-a și lovit. Din cauza geloziei, mi-a dat două palme, într-un apartament. Mi-a zis că dacă mă mărit cu el, o să-mi dea un apartament de serviciu și o să-mi facă diferite afaceri. El mergea la psiholog ca să-și rezolve problemele din copilărie. Părea un om normal la început, care știe ce vrea de la viață. De asta mi-a plăcut de el la început.Eram urmărită, am fost bătută. Primarul Nichita mi-a spus că el este singura mea opțiune în viață, atunci când i-am transmis că vreau să am o relație cu altcineva, o relație normală, să fac un copil... Am făcut plângere la parchet", a spus Adina Samson, citată de realitatea.net.