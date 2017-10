Fost primar constănţean, condamnat la cinci ani de închisoare

Fost primar constănțean, condamnat la cinci ani de închisoare

Fostul primar din Cogealac, Cati Hristu, a fost condamnat, ieri, la cinci ani de închisoare cu executare pentru complicitate la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuă. Decizia a fost luată de magistrații Tribunalului Constanța însă nu este definitivă, ea putând fi atacată cu apel.Reamintim că în februarie 2012, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța au dispus trimiterea în judecată a fostului primar al comunei Cogealac. Procurorii pun acțiunile primarului pe seama faptului că, încă din 2005, se știa că localitatea este poziționată favorabil pe „harta vânturilor” și că proprietarii care își închiriau terenurile către firmele cu eoliene primeau în medie 3.000 de euro/an. De aceea, susțin anchetatorii, Cati Hristu, până în 2007 „necunoscut pe plan administrativ/politic” a făcut tot ce s-a putut pentru a ajunge primar. Inclusiv ar fi mituit mai mulți locuitori. De asemenea, a cumpărat 800 de hectare de pământ. În consecință, susțin procurorii, avea nevoie de bani, pe care i-ar fi obținut convingând mai mulți localnici să facă împrumuturi bancare, de la unități din Constanța și Tulcea, și să gireze cu locuințele. Mai mult, el ar fi facilitat eliberarea unor adeverințe false, de către funcționarii primăriei, în vederea obținerii banilor de care avea nevoie.Totodată, procurorii susțin că primarul Cati Hristu le-a promis oamenilor că le plătește ratele la bancă, ceea ce nu s-a întâmplat, iar în prezent aproximativ 30 de familii ar fi în pericol să-și piardă casele, din această cauză. În total, valoarea prejudiciului se ridică la aproximativ 500.000 de lei și 40.000 de euro.Alte condamnăriAlături de Cati Hristu au mai condamnați fostul viceprimar, Mihai Dore, la un an și două luni de închisoare cu suspendare, Sorin Dore (rudă cu fostul viceprimar), la trei ani și patru luni cu executare, Adam Grameni, la trei ani și șase luni cu executare, Florentina Gherase, la cinci luni cu suspendare, Aurica Helera (funcționară a Primăriei Cogealac) la doi ani și opt luni cu suspendare, Adrian Foamete (și el funcționar al primăriei) a primit trei ani și patru luni cu suspendare, Florentina Munteanu, la un an și opt luni cu suspendare, Iuliana Jurcă, la un an și șase luni cu suspendare, Vasile Lambru, la doi ani cu suspendare, Eugen Anghel (îngrijitor de animale), la doi ani cu suspendare, Vasilica Nicoară, la două luni cu suspendare, Daniela Dore (rudă a fostului viceprimar), la un an și opt luni cu suspendare, Vasile Pocea, la un an și patru luni cu suspendare. Mai mult, Cati Hristu, în solidar cu ai săi complici, trebuie să plătească daune părților civile, (Banca Comercială Română SA și SC Secapital SARL) în valoare de aproximativ 400.000 lei și peste 28.000 euro.