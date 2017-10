Fost fotbalist al Farului, omorât de un şofer beat şi drogat

Tragedia de pe strada Mircea cel Bătrân

Fost fotbalist al Farului, omorât de un șofer beat și drogat

Un grav accident rutier a avut loc, ieri, pe strada Mircea cel Bătrân, din Constanța. Un bărbat care se afla pe trotuar, în stația de autobuz, a fost izbit în plin de șoferul unui BMW care se afla sub influența băuturilor alcoolice și a drogurilor. Individul a fugit de la locul accidentului, fiind recuperat de un jandarm din WC-ul unui club din apropiere. Totul s-a întâmplat, ieri dimineață, pe la ora 7.15. Cel care circula nebunește prin centrul orașului se numește Radu Popescu, are 25 de ani, și este din Constanța. El se afla sub influența băuturilor alcoolice - 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat la primul test efectuat cu aparatul Drager - , spun polițiștii, ulterior constatându-se că acesta era și drogat. În urma recoltării probelor biologice efectuate la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța asupra lui Radu Popescu, la primul test a rezultat o concentrație de alcool în sânge de 0.85 grame la mie, iar la cel de-al doilea, o valoare de 1 la mie. De asemenea, testul de urină a arătat că tânărul consumase cocaină, reacționând pozitiv și la o substanță halucino-genă, cel mai probabil canabis. Cursă nebunească în centrul Constanței Martorii spun că Popescu a fost văzut rulând pe strada Mircea cel Bătrân cu o viteză foarte mare, de peste 100 de km pe oră. În momentul în care a ajuns în dreptul stației de autobuz de la Biblioteca Județeană, el a pierdut controlul volanului, a pătruns pe trotuar, de unde l-a spulberat pe un om în vârstă de 71 de ani, pe numele său Vasile Luban, care aștepta au-tobuzul. Viteza a fost atât de mare încât BMW-ul a distrus refugiul pentru pietoni, iar apoi a luat pe sus o tarabă de ziare, pe care a rupt-o în bucăți și a catapultat-o în spațiul verde din imediata apropiere a sediului Direcției de Muncă și Protecție Socială. Înnebunit de ceea ce făcuse, dar, probabil, și de teama de a nu fi linșat de persoanele strânse la locul accidentului, individul a fugit unde a văzut cu ochii. A încercat să se urce într-una dintre mașinile care se aflau într-o stație de taxiuri din apropiere, dar cum niciun șofer nu a vrut să-l ia, el a fugit spre bulevardul Tomis, unde s-a refugiat într-un bar. Recuperat de un jandarm din WC-ul unui club Un militar de la Inspectoratul Județean de Jandarmi Constanța, plutonier Florin Florea, care trecea prin zonă, venind dinspre Judecă-torie, unde efectuase serviciul de pază și protecție pe timpul nopții, și îndreptându-se spre sediul IJJ Constanța, a fost cel care a inter-venit pentru prinderea suspectului. „În dreptul stației de autobuz, a observat un autoturism BMW implicat într-un accident grav, soldat cu decesul unei persoane și dis-trugerea refugiului din PVC, amplasat în stația de transport în comun”, a declarat Livius Iordănescu, purtătorul de cuvânt al IJJ Constanța. La strigătele persoanelor aflate în apropiere, jandarmul a pornit imediat în urmărirea tânărului care fugise de la locul accidentului, în direcția bulevardului Tomis. Individul a fost găsit de jandarm în WC-ul unui club din apropiere, unde a încercat să se ascundă, și predat apoi lucrătorilor de la Serviciul Poliției Rutiere. A negat fapta! Potrivit comisarului șef Tudorel Dogaru, de la Serviciul Poliției Rutiere Constanța, suspectul a negat că ar fi implicat în producerea accidentului. „Noi am strâns probe, urmează să-l mai audiem”, ne-a spus acesta, ieri, la orele prânzului. Ținând cont de fapta comisă, cel mai probabil, polițiștii vor face propunere către procurori în vederea reținerii și prezentării acestuia către instanța de judecată în vederea arestării preventive. Infracțiunile de care este acuzat sunt ucidere din culpă, conducerea unui autoturism sub influența băuturilor alcoolice și părăsirea locului accidentului. De precizat faptul că tânărul șofer are la activ mai multe sancțiuni pentru parcări neregulamen-tare și nepurtarea centurii de siguranță.Vasile Luban era antrenor la juniorii Portului Victima care și-a găsit sfârșitul în stația de autobuz, Vasile Luban, de 71 de ani, este un fost jucător de fotbal la FC Farul Constanța, iar în ultima vreme, era antrenor de juniori la FC Portul Constanța. El și-a pierdut viața din cauza inconștienței unui tânăr care, după ce a consumat alcool și s-a drogat bine, a ales să se urce la volan și să omoare oameni nevinovați.