Fost executor judecătoresc, trimis în judecată de DNA Constanţa

2

Executori de 'doi bani'

Aceasta 'pseudo-executoare' nu are nimic de a face cu actul de justitie. Sunt sigur ca da 'la greu' sa aibe si ea dosare de executare, dar acest lucru se intampla in detrimentul creditorilor cat si in a celor executati! Tara 'de doi lei' si nu inteleg cu in aceasta profesie pot castiga atatia bani, aceste persoane care nu au nimic de-a face cu dreptul.