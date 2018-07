Fost DIRECTOR de prestigios LICEU CONSTĂNŢEAN, 13 ani de închisoare. Acuzat de TRĂDARE şi TERORISM!

Fost DIRECTOR de prestigios LICEU CONSTĂNȚEAN, 13 ani de închisoare. Acuzat de TRĂDARE și TERORISM!

O spun din start: respect actul de justiție și nu îl comentez, indiferent de decizia completului de judecată. Iar când verdictul aparține unei instanțe din afara Uniunii Europene, așa cum este Turcia, cu atât mai mult mă abțin de la orice analiză.De aceea, transmit pur și simplu o informație: profesorul Mehmet Feyzullah Yîldîz, fost director al Liceului Internațional de Informatică din Constanța, a primit, în țara sa, o condamnare la 13 ani de închisoare, acuzat fiind de TRĂDARE și TERORISM!!!Evenimentele din Turcia sunt binecunoscute. Ce nu știm foarte exact este motivația judecătorilor, dar, așa cum spuneam, legislația turcă (de fapt întreaga națiune) nu este conectată la cea europeană, așa că…L-am cunoscut personal pe profesorul Mehmet Feyzullah Yîldîz, așa cum au făcut-o primari, prefecți, rectori, directori de instituții etc. Nu mi s-a părut a fi terorist…În rânduri de mai jos, un alt articol publicat în martie 2017.XXXTurcia trăiește vremuri tulburi. Președintele Recep Tayyip Erdogan spune că țara sa a trecut, în 2016, printr-o tentativă de lovitură de stat, indicându-l drept organizator pe clericul Fethullah Gulen, autoexilat în SUA. Așa cum bine se știe, în urma acestui eveniment, o serie de intelectuali - profesori, magistrați, militari, polițiști etc. - au fost înlocuiți din funcții, și-au pierdut locurile de muncă, au rămas fără diplomele de licență și chiar au fost arestați.O veste ne parvine dinspre Turcia și are legătură cu un fost director de liceu din Constanța, mai exact Mehmet Feyzullah Yîldîz, care a condus, la începutul anilor 2000, Liceul Internațional de Informatică. Am aflat, cu stupoare, că acest om și-a pierdut nu numai diploma, ci și libertatea, ajungând să înfunde pușcăria (nu știu dacă până acum a fost judecat sau nu!) pentru faptul că a activat într-o rețea școlară catalogată de conducerea Turciei drept teroristă.Redăm, în rândurile ce urmează, un articol publicat de site-ul turknews.ro, care prezintă drama acestui profesor care a însemnat ceva pentru învățământul constănțean.„Sute de mii de intelectuali din Turcia sunt victimele prigoanei declanșate de președintele Recep Tayyip Erdogan după evenimentele din vara lui 2016. Printre aceștia se află și un fost director de școală din România, Mehmet Feyzullah Yîldîz. Acesta se află într-o închisoare din regiunea Konya, din august 2016.Tot atunci i-a fost anulată și diploma de licență, acesta fiind unul dintre cei aproximativ 33.000 profesori cărora li s-au anulat diplomele de licență și au fost arestați pentru simplul motiv că au lucrat ca profesori în școli vizate de către guvernul turc.Printre profesorii care s-au trezit peste noapte dați afară din sistemul de învățământ se află și soția lui Mehmet Feyzullah Yîldîz, care era profesor de științe într-o școală din Ankara. Doamna Yîldîz și cele trei fete ale familiei, în vârstă de 16 ani, 12 ani și respectiv 6 ani, reușesc să supraviețuiască cu ajutorul primit din partea rudelor și prietenilor.Sosit în România în 1997, profesorul de istorie Mehmet Feyzullah Yîldîz a fost pe rând director adjunct la Liceul Internațional de Informatică București, director adjunct și director la Liceul Internațional de Informatică din Constanța, precum și manager la Școala Spectrum București.Timp de aproape 10 ani, profesorul Mehmet Feyzullah Yîldîz a avut o contribuție importantă la dezvoltarea celor mai performante instituții de învățământ privat din România.Datorită activităților culturale și sociale organizate de către ICHC, în timpul mandatului lui la conducerea liceului, acesta s-a remarcat și a devenit una dintre personalitățile importante din orașul Constanța, în domeniul educațional. Drept recunoștință pentru activitatea sa, un ziar local i-a oferit diploma cu titlul „Omul anului”.În perioada cât s-a aflat la conducerea școlilor, profesorul Yîldîz a stabilit dialoguri consistente cu insituțiile publice și școlare, precum și cu personalități din mediul universitar, academic și diplomatic”.