Fost călugăr din Constanţa, reţinut după ce a făcut sex cu un alt bărbat fără să-i spună că are SIDA

2

Gresit !

De fapt , calugarul Macarie , a facut bunga-bunga , cu mai multi baieti din satele din jurul municipiului Medgidia . Cel mai mic dintre acestia , avea la momentul acela 13 ani , fiind in clasa a VII -a . Cel mai mare , avea 18 ani si facea serviciul de recrutare pentru giumbuslucurile pedofilului , pe langa relatia amoroasa cu acesta . Macarie era prieten cu primarul si tragea , de regula , la carciuma acestuia . Statea la terasa de la strada , si cand treceau elevii catre scoala , sau de la scoala , Macarie il instruia pe cel de 18 ani : ,, Mi-i aduci pe acela , pe acela , pe acela ... Lua cate trei in masina si demara in tromba , spre locul de distractie . Baietii alesi , faceau cu degetul catre cei ramasi , tristi si invidiosi , ca nu vor fi blagosloviti si ei de calugar , cu milionul promis de recrutor ...