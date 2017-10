Fost călugăr din Constanţa, reţinut după ce a avut relaţii sexuale cu un alt bărbat fără să-i spună că are SIDA

1

Zau ?

Fostul staret al manastirii de la 23 August , pe numele sau de calugar Macarie , se dadea drept avocat prin 2011 . Apropiat al arhiepiscopului Teodosie , care l-a intronizat staret , a fost dat afara de la manastire , dupa ce s- a facut ceva scandal , ca se dadea la baietii care veneau sa se roage , nu pentru ca ar fi furat din banii manastirii . De altfel , in manastiri , se spala multi bani si se fura si mai multi . O parte dintre ei ajung si la prea-inaltul , care i-a canalizat catre manastirea sa de la Dorna-Arini , sau catre alte afaceri ... Aceleasi apucaturi , se inregistreaza si pe la bisericile din judet , cu preoti pusi pe capatuiala , sau cu ideea ca trebuie sa-si plateasca tributul catre Teodosie . Spre exemplu , intr-un sat , de unde isi recruta Macarie baietii pentru distractie , parohul bisericii a primit , in campania electorala din 2012 , o suma uriasa de la Ministerul Culturii , pentru a inlocui acoperisul bisericii , dar l-a vopsit doar si nu se stie ce s-a facut cu banii ramasi ... Macarie a fost arestat in 2012 de catre politistii de la Medgidia , dar a fost eliberat a doua zi de catre prim-procurorul Chirila de la Parchetul Medgidia , care se cunoaste , de ani buni , cu tatal ratatului calugar , homosexual si pedofil ...