Vineri, la Medgidia

Fost cadru militar, pe punctul de a se sinucide

Un fost cadru militar din Medgidia, supărat pe viață și pe societate, a încercat, vineri, să-și pună capăt zilelor amenințând că își dă foc cu benzina dintr-o sticlă. Totul s-a întâmplat pe o solă de viță-de-vie, aflată în imediata apropiere a hotelului Stadion, din localitate. Polițiștii, medicii, dar și pompierii, au fost solicitați la fața locului după ce mai multe persoane l-au văzut pe Ion Căldare, de 56 de ani, pensionar, cu sticla de benzină lângă el, spunând că nu are de ce să mai trăiască într-o astfel de lume și că vrea să moară. Ion nu se afla sub influența băuturilor alcoolice și nici nu este înregistrat oficial ca având probleme psihice. Cunoscuții însă le-au povestit polițiștilor că în ultima vreme omul a cam luat-o razna… El are doi copii, dar, pare-se, nici măcar gândul la ei nu-i „îndulcește” prea mult traiul. Oricum, imediat ce „spectacolul” a fost complet, bărbatului îi cam trecuse criza de nervi și nu prea mai arăta că ar vrea să se sinucidă. Polițiștii au dispus ca Ion Căldare să fie transportat la spital, pentru a i se administra un calmant, medicii urmând să dispună dacă se impune sau nu internarea sa într-o clinică psihiatrică.