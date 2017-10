Fost asistent medical, judecat pentru consum de droguri

Tribunalul Constanța a finalizat cercetarea judecătorească în procesul unui fost asistent medical de la Spitalul de Urgență din Mangalia, care a fost trimis în judecată de procurorii Biroului Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism Constanța pentru comiterea infracțiunilor de cumpărare de droguri de risc pentru consum propriu și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Anchetatorii au reușit să-l prindă pe Ionel Adaniei, de 32 de ani, din Constanța, după ce mai mulți farmaciști din Mangalia au constatat că sunt eliberate mai multe rețete pentru „Fortral“, un medicament ce conține pentazocină și care constituie un drog de risc. Potrivit rechizitoriului, în perioada 15 martie 2004 - aprilie 2005, bărbatul a profitat de faptul că era cadru medical la spitalul din Mangalia și a completat opt rețete în fals, pe numele unor pacienți, pe care a aplicat parafele mai multor medici. El ruga pacienții să se deplaseze la farmacii, susținând că are nevoie de „Fortral“ în interes medical. Expertiza grafologică efectuată a demonstrat că scrisul îi aparține asistentului medical. Pentru a se justifica, Adaniei a declarat că a avut o infecție la degetul unui picior care-i provoca durere și pentru a suporta această stare își administra „Fortral“. Reprezentantul Parchetului a solicitat instanței de judecată condamnarea bărbatului, afirmând că, din probele administrate, s-a dovedit vinovăția lui. La rândul lui, avocatul Cornel Popescu a precizat că Ionel Adanei și-a recunoscut vina și a colaborat cu organele de anchetă. Mai mult, el a spus că pericolul real s-a abătut asupra clientului său și nu asupra societății. Avocatul a afirmat că o pedeapsă îndreptată spre minimum prevăzut de lege și chiar sub acest prag este suficientă pentru clientul său. În ultimul cuvânt, Ionel Adanei a cerut instanței de judecată clemență atunci când va aprecia asupra vinovăției sale. Instanța a rămas în pronunțare.