Forumul de Afaceri al Inițiativei celor Trei Mări

Fost absolvent al Academiei Navale: "Să vedem cum gestionează Bucureștiul acest eveniment geopolitic important"

Bucureștiul găzduiește, astăzi și mâine, cel de-al treilea Summit al Inițiativei celor Trei Mări, eveniment la care participă șefi de stat și de guverne, președinți de parlamente naționale, miniștri, președintele Comisiei Europene.În marja evenimentului, se desfășoară și un forum de afaceri unde sunt așteptați oficiali guvernamentali din statele partenere în cadrul Inițiativei, din celelalte state membre UE, din Statele Unite ale Americii, din Balcanii de Vest, Republica Moldova, Ucraina și Georgia, reprezentanți ai Comisiei Europene și ai instituțiilor financiare europene și internaționale, precum și reprezentanți ai think-tank-urilor și mediului academic.La acest forum, este prezent și un constănțean prin „adopție”: dr. Dorin Popescu, absolvent al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, al Facultății de Litere din cadrul Universității „Ovidius”, diplomat de succes, retras momentan la Constanța.„Luni și marți, voi participa, la București, la prima ediție a Forumului de Afaceri al Inițiativei celor trei Mări, organizată de Administrația Prezidențială a României, ca eveniment conex Summitului Inițiativei celor Trei Mări. Să sperăm că România va avea capacitatea de a construi plus-valoare acestei Inițiative, care încă își caută identitatea. Vom/voi avea astfel oportunitatea de a evalua de la fața locului modul în care Bucureștiul gestionează acest eveniment geopolitic important pentru configurațiile geopolitice viitoare ale continentului european”, a transmis Dorin Popescu.XXXPotrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale, consultat de Agerpres, summitul de la București va reprezenta oportunitatea politică de a valida liniile directoare strategice care stau la baza dezvoltării viitoare a Inițiativei celor Trei Mări.„Această platformă politică flexibilă are ca prim obiectiv dezvoltarea economică a statelor din regiunea Europei Centrale și de Sud-Est, prin creșterea interconectivității, în special pe axa Nord-Sud, dar nu numai, în trei domenii principale - transport, energie, digital - și stimularea competitivității economiilor statelor participante. Al doilea obiectiv vizează creșterea convergenței reale între statele membre ale UE, contribuind astfel la întărirea unității și coeziunii în cadrul Uniunii, pentru a permite continuarea politicii de integrare europeană, ca bază pentru relansarea proiectului european. În al treilea rând, Inițiativa are rolul de a contribui la consolidarea relației transatlantice, prin încurajarea prezenței economice a SUA în regiune ca un catalizator pentru o cooperare consolidată și ca parte a parteneriatului transatlantic”, arată Administrația Prezidențială.XXXPreședintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a transmis președintelui Klaus Iohannis, în calitate de gazdă a Summitului „Inițiativa celor Trei Mări”, un mesaj adresat participanților la Summitul de la București, în care a salutat această inițiativă și a subliniat că SUA este mândră să rămână partener în această ințiativă, într-o regiune de importanță strategică.„Inițiativa celor Trei Mări are un potențial enorm de a furniza rezultate în aceste domenii și în alte sectoare importante de cooperare. O nouă infrastructură energetică este esențială pentru susținerea unei integrări economice mai profunde, deschiderea accesului la noi piețe și diversificarea surselor de energie în întreaga regiune. Felicit România, Bulgaria, Ungaria, Austria și Slovacia pentru progresul înregistrat în sprijinirea diversificării energetice prin construcția de infrastructură pentru gazoducte. Statele Unite sunt mândre să rămână partener în aceste eforturi prin exporturi de gaz natural lichefiat în această regiune de importanță strategică și prin participarea companiilor americane la Forumul de Afaceri al Inițiativei celor Trei Mări”, se arată în mesajul președintelui SUA.