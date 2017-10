Forţele Aeriene Române participă la exerciţiul Thracian Star 2014

Forțele Aeriene Române participă la exercițiul Thracian Star 2014

Aeronave ale Forțelor Aeriene Române participă, în perioada 25 mai - 4 iunie, la exercițiul multinațional Thracian Star 2014, care are loc în Bulgaria.Exercițiul este organizat în comun de România, Bulgaria, Grecia și SUA și are ca obiectiv principal ridicarea nivelului de pregătire prin instruire într-un mediu multinațional, dezvoltarea cooperării și îmbunătățirea interoperabilității dintre armatele unor țări membre NATO, spun reprezentanții Ministerului Apărării Naționale. Potrivit acestora, prin obiectivele propuse, acest exercițiu permite exersarea tehnicilor, tacticilor și procedurilor NATO, precum și participarea activă la procesul de pregătire și executare a misiunilor aeriene în comun cu partenerii americani, bulgari și eleni.Exercițiul a fost planificat cu un an înainte de execuție și este inclus în Planul cu principalele activități al Statului Major al Forțelor Aeriene.