Focuri de armă trase de poliţişti pentru a prinde un şofer care nu a oprit la semnal. Conducătorul auto nu a fost prins

Focuri de armă trase de polițiști pentru a prinde un șofer care nu a oprit la semnal. Conducătorul auto nu a fost prins

Polițiștii dâmbovițeni au tras mai multe focuri de armă, sâmbătă seara, pentru a opri un șofer care nu a oprit la semnalul executat de aceștia, trei gloanțe nimerind autoturismul, însă conductorul auto nu a fost prins, informează IPJ Dâmbovița.







Potrivit sursei citate, nimeni nu a fost rănit. ''Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Târgoviște au urmărit în trafic conducătorul unui autoturism care nu a oprit la semnalul executat de aceștia. Pentru oprirea autovehiculului, polițiștii au folosit armamentul din dotare, au executat 5 focuri de armă asupra mașinii, dintre care 3 au lovit auto. Nu au rezultat victime. Autorul a fost identificat și este cercetat pentru conducerea unui autovehicul fără a deține permis de conducere'', a precizat IPJ Dâmbovița.







Conform sursei citate, două focuri au fost executate de avertisment, în plan vertical, iar celelalte spre mașină. Urmărirea a avut loc din Târgoviște spre Râncaciov. La un moment dat șoferul a oprit mașina, dar a fugit și este căutat acum de polițiști.







''Polițiștii pot să facă uz de armă asupra conducătorilor care nu opresc la semnal și despre care există indicii temeinice că au săvârșit o infracțiune sau este iminentă săvârșirea uneia. De obicei, o persoană care are o urgență oprește și spune ce urgență are. Polițiștilor li s-a părut în neregulă că șoferul nu a oprit. Urmărirea a început din Târgoviște și s-a terminat în Râncaciov. Șoferul a oprit, probabil s-a speriat și a fugit. Este identificat și este căutat. Nu are permis de conducere'', a precizat, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al IPJ Dâmbovița, Ana Maria Liță.







Din primele date, șoferul era singur în mașină, scrie romaniatv.net