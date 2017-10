FOCURI DE ARMĂ ÎN TRAFIC, LA CONSTANŢA. Şeful Direcţiei de Pază, dosar penal

FOCURI DE ARMĂ ÎN TRAFIC, LA CONSTANȚA. Șeful Direcției de Pază, dosar penal

De asemenea, alături de Valentin Oprică se afla chiar șeful instituției, Lucian Titi Giurcă , care se afla sub influența băuturilor alcoolice și ar fi tras mai multe focuri cu o armă de tip airsoft, ieșind pe geamul autoturismului.În cauză, oamenii legii au procedat la conducerea la poliție și audierea celor doi, șoferul fiind cercetat penal pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice, iar pasagerul sancționat cu 2.000 lei și confiscarea armei de tip airsoft.UPDATE -Președintele Consiliului Județean Constanța, Marius Horia Țutuianu a demarat în paralel cu ancheta organelor abilitate o anchetă administrativă internă. În cazul în care acuzațiile se dovedesc a fi adevărate, întreaga conducere a Direcției Județene de Pază va fi demisă."Nu voi tolera niciunui angajat fapte care sa aduca prejudicii de imagine institutiilor statului. Directia Judeteana de Paza este o institutie unde ordinea si corectitudinea trebuie sa primeze. Reprezentantii acesteia trebuie sa se comporte in concordanta cu normele legale si morale. Nu accept si nu voi accepta niciodata fapte de aceasta natura din partea niciunui reprezentant al Consiliului Judetean Constanta."