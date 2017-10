Focar de infecţie în cartierul Palas. Cine şi de ce i-o fi adus pe romi acolo…

Focar de infecție în cartierul Palas. Cine și de ce i-o fi adus pe romi acolo…

În urma numeroaselor plângeri ale locuitorilor din cartierul Palas, care acuzau mizeria de nedescris și gălăgia pe care o fac cei care locuiesc ilegal pe strada Munții Tatra, Primăria Constanța a desfășurat o acțiune de ecologizare în această zonă.În primă fază, familiile de romi au crezut că este vorba de o evacuare, iar scandalul a durat doar până au aflat că nu-i va da nimeni afară din casele improvizate. De cealaltă parte, vecinii au rămas cu un gust amar, știind că situația a fost doar „peticită” și nu rezolvată, așa cum își doreau.Nemulțumiri sunt de ambele părți. Pe de-o parte, vecinii plătitori de taxe și impozite acuză autoritățile că nu-și fac treaba și că au tărăgănat o situație ce trebuia de mult rezolvată. Pe de altă parte, romii spun că nici lor nu le convine să locuiască în astfel de condiții, dar că nu au ce face. În plus, aceștia susțin că acțiunea de ecologizare și-a depășit cu mult scopul, întrucât le-au fost confiscate lemnele și le-au fost distruse toaletele.„Ne-au luat toate lemnele, acum când vine iarna și nu mai avem cu ce să ne încălzim. Asta este acțiunea de ecologizare? O cisternă de apă n-au fost în stare să trimită, să curățăm ca lumea locul ăsta. Copiii vor începe școala, ne-au luat cam tot de pe aici, inclusiv toaleta și sârma pe care întindeam rufele. Să facă primăria ceva, noi am venit în 2000 aici și cei de la primărie ne-au dat voie să stăm aici, fără acte. Noi am încercat să obținem locuințe, dar ne mint că ne vor da de când am venit”, s-au plâns o parte a familiilor de romi.Problema este cu mult mai complexă decât ar părea la prima vedere. Vorbim despre grupuri de romi care s-au mutat în această zonă la începutul anilor 2000, sosind la Constanța din toate colțurile țării. S-au stabilit ilegal în cartierul Palas, cu permisiunea administrației locale, având promisiunea că în scurt timp vor primi o casă în care să locuiască. Scurtul timp s-a transformat în aproape două decenii, iar Primăria Constanța preferă să închidă ochii în continuare, în lipsa unor soluții viabile pentru rezolvarea problemei.„Se caută soluții pentru rezolvarea acestei probleme. Când se va finaliza construirea noilor blocuri din cartierul Henri Coandă, dacă vor îndeplini condițiile, familiile vor fi mutate în aceste spații”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ionela Halciuc, purtătorul de cuvânt al Primăriei Constanța.Animale chinuiteÎn tot acel haos creat pe străzile Munții Tatra și Locotenent Mănoiu, un cal abia se mai putea ține pe picioare. Subnutrit și rănit, animalul poate scăpa de chin abia când legea le va permite reprezentanților Direcției Sanitar Veterinare să îl ia de sub proprietatea celui care se presupune că ar trebui să îl îngrijească. Bărbatul a fost avertizat și amendat, însă legea 205 le permite celor de la DSVSA să intervină doar după respectarea anumitor proceduri. Dacă între timp animalul moare, nimeni nu este vinovat.„O echipă s-a deplasat la fața locului și, în urma verificărilor și constatărilor, s-a aplicat o sancțiune în valoare de 1.000 lei. Echipa a fost la un recontrol, după ce, cu o săptămână înainte, au fost la un control. Nu s-a constatat remedierea deficiențelor și s-au recoltate probe de sânge. Animalul respectiv a fost vaccinat anticărbunos, iar în prealabil a fost sub tratament efectuat de către medicul veterinar de liberă practică din zonă. S-a mai acordat încă o săptămână pentru intrarea în legalitate, iar în caz contrar, animalul va fi confiscat în baza legii 205, de către Poliția Locală”, a declarat Cristina Linte, purtătorul de cuvânt al Direcției Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Constanța.Ce spune Primăria ConstanțaPotrivit unui comunicat al Primăriei Constanța, Poliția Locală a acționat, alături de polițiști, jandarmi, reprezentanți ai Serviciului Public de Asistență Socială, Direcției de Sănătate Publică, Direcției Sanitar Veterinare, Serviciului Public de Evidență a Persoanei și Direcției Generale de Asistență Socială și pentru Protecția Copilului, la salubrizarea domeniului public din zona străzilor Munții Tatra și Locotenent Mănoiu. Aici există 18 amplasamente improvizate din materiale improprii folosite ca locuință de aproximativ 70 de persoane, fără forme legale.„Reprezentanții municipalității au procedat la igienizarea zonei cu sprijinul firmei de salubrizare în vederea asigurării condițiilor igienico - sanitare proprii unui mediu de viață sănătos. În acest sens, au fost înlăturate toate materialele depozitate pe domeniul public al municipiului Constanța care creau premisele unor focare de infecție, a înmulțirii rozătoarelor și răspândirii de boli. Persoanele care locuiau în zonă au beneficiat de consilierea și sprijinul reprezentanților instituțiilor implicate”, precizează Primăria Constanța, în cadrul comunicatului.Firma de salubrizare a participat la acțiune cu 22 de manipulanți, șase autobasculante de 22 de tone, patru autogunoiere de 18 mc, un încărcător tip volă și o autospecială cu dispozitiv de încărcare tip cupă.