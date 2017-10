Focar de bişniţari de ţigări

1

Tig,Tig...tigari avem !

In statia autobuzului 40/43 de la gara,fenomenul de contrabanda cu tigari a implinit cinci ani. Multi ani traiasca... Cine sa traiasca... Fenomenul sa traiasca.. Laaa..muulti.. aaani ! Am mai scris in urma cu doi ani. Acolo sunt trei sau patru "fenomene" deosebite.Masinile burdusite cu tigari,care in anii trecuti aveau numere de Bulgaria,sunt parcate fara jena chiar pe noroiul lui Mazare,in fata statiei de autobuz.Tigarile sunt ascunse si in corturile florareselor din staie,florarese autorizate de un alt "fenomen" cu patru mandate de primar.Am vazut eu,care ajung pe acolo de cel mult 2-3 ori pe luna.Nimic nu este posibil fara binecuvantarea autoritatilor locale. Tig,Tig...tigari avem ! "Fenomenele" te scaneaza de la distanta si nu scapi de ele pana nu te apuci de fumat. "Acum vorbesc ca sa intelegeti dumneavoastra ". Am o intrebare.Ce grade au "fenomenele" secrete sub acoperire din statie si unde sunt angajate ? Sa fie de la SRI,de la Politia Secreta Legionara(PSL) sau de la Serviciul Antilegionar de Destructurare Caramida cu Caramida(SADCC) ? Eu cred ca indivizi au grade de colonel.Altfel nu se explica.Aveti grija la ce vorbiti in statia de autobuz. Sa va abtineti de la comentarii politice.Cred ca ma intelegeti dumneavoastra. Aveti grija ca Big Brother sta cu ochii pe noi.Uite asa a intrat Adelu la puscarie.(Free Adelu !,Free Adelu ! Adelul inimilor noastre !) Altfel nu-mi explic de ce nu-i salta politia.