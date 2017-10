Interviu cu șeful IPJ Constanța, comisarul-șef Valentin Burlacu (partea I):

Foc de voie împotriva infractorilor

Aflat de doar două luni la șefia IPJ Constanța, comisarul șef Valentin Burlacu a reușit să facă o analiză a activității Poliției de la malul mării, recunoscând că nivelul de infracționalitate este unul ridicat. Într-un interviu acordat pentru Cuget Liber, noul comandant spune că nu îi va ierta pe polițiștii care încalcă legea, anunțând, totodată, că s-a dat liber la „foc“ împotriva infractorilor.- Aveți mai bine de două luni de când ați preluat șefia IPJ Constanța. Care sunt problemele pe care le-ați identificat până la acest moment?- Suntem un municipiu mare, un județ foarte important, și activitatea infracțională este una pe măsura mărimii județului și a numărului de locuitori. Avem o activitate susți-nută, din păcate, pe linia infrac-țiunilor stradale, și mă refer aici la cele din regimul circulației rutiere și la cele din patrimoniu - societăți comerciale și avutul privat. Încer-căm să stăpânim acest fenomen, motiv pentru care chiar în cursul acestei săptămâni am dispus o prezență sporită pe străzi, atât ziua, cât și noaptea, cu lucrători în civil, pentru a nu fi recunoscuți. Avem, de o săptămână, un feno-men negativ, smulgere de lănți-șoare de la gât. Nu este o zonă anume, ci se întâmplă pe raza tuturor celor cinci secții de Poliție. - Se spune că IPJ Constanța este cel mai greu inspectorat din țară. De ce se crede asta?- Vă enumeram mai devreme o serie de motive și, în plus de asta, avem sezon estival, care se întinde pe o perioadă de trei luni și, după cum probabil ați aflat, am doborât niște recorduri istorice cu privire la prezența turiștilor pe litoral în acest an, atât ca număr, cât și ca autoturisme care s-au deplasat. Am avut o infrastructură care suportă de regulă 17.000 - 18.000 de vehicule, iar noi am avut peste 60.000 în acest sezon. Tocmai de aceea județul este unul greu, pentru că ridică astfel de probleme. Pe de altă parte, avem și o componență etnică nu tocmai favorabilă…- Și-au pierdut constănțenii încrederea în Poliție?- E adevărat că mi-aș dori să existe un grad de încredere mult mai ridicat al cetățeanului față de activitatea noastră. Dar pe de altă parte, trebuie să fim conștienți că împreună putem recâștiga atât încrederea, cât și valorile pe care le pierdem pe zi ce trece. În sensul acesta vreau să amintesc din nou de simțul civic, răspunderea cetățeanului față de valorile sociale care nu este cea pe care ne-o dorim cu toții. Exemplificam cazul omorului de la Năvodari, foarte mulți vecini care au văzut agresorul dar nimeni nu a reacționat, nu a fost dat nici măcar un telefon la Poliție. Noi am descoperit cadavrul după trei zile. Aici și noi avem o pro-blemă, dar și cetățeanul are o problemă. Nu poți să fii pasiv pentru că, ferească Dumnezeu, s-a întâmplat ăluia, ți se poate întâmpla ție a doua zi. Înțeleg că sunt probleme legate de comportamentul celui de la poartă, care întâmpină cetățeanul, sunt unii mai grețoși, sau vorbesc urât, sau nu sunt educați. Lucrăm împreună, eu vreau să-i identific și să-i înlătur din sistem. Am avut un derapaj zilele trecute, când un lucrător de poliție care, atenție, aflat în timpul liber, a avut un comportament necorespunzător. Și-a dat demisia. Nu s-au făcut presiuni. Am avut un dialog, i-am explicat că a greșit, care sunt consecințele, și-a dat demisia. Astfel de evenimente se vor întâmpla de fiecare dată când legea va fi încălcată de lucrătorii noștri. - Cum se poate simți cineva în siguranță pe stradă când vedem că polițiștii sunt chiar ei bătuți și împușcați?- Cadrul legal este unul mult prea relaxat! Și aici mă refer, în special, la infracțiunea de ultraj. Infracțiunea de ultraj se consumă atunci când un lucrător de poliție, jandarm ș.a.m.d. este insultat, amenințat sau lovit. Dacă avem o simplă in-fracțiune de ultraj, astăzi, în Ro-mânia, nu putem propune ares-tarea, sau dacă o propunem, o facem fără succes, iar asta pentru că limitele pedepsei sunt insuficiente. Motiv pentru care atunci când se comite ultrajul trebuie să identificăm dacă nu cumva s-a comis și o altă infracțiune, să avem concurs de infracțiuni, să avem niște limite generoase, care să ne permită să ducem agresorul în celulă, reținut în baza unui mandat de arestare preventivă. Nu cred că este normal lucrul acesta! Nu știu care este limita pedepselor pentru infracțiuni similare în țările din Uniunea Europeană, dar din punctul meu de vedere pedeapsa este insuficientă. Dar începem să facem și noi pași în acest sens. Îl felicit pe polițistul de la Medgidia care a executat foc în plin, după somațiile de rigoare și după ce a fost atacat cu un topor. A acționat conform legii. Am insistat ca toate efectivele Poliției constănțene să fie reinstruite în ceea ce privește legea uzului de armă și să executăm uz de armă în condițiile legii, dar să nu ne mai temem să executăm!- Polițiștii se cam fereau să tragă, iar asta pentru că trebuiau să dea cu subsemnatul…- Era o practică, era o cutumă, se cereau șaptezeci de mii de rapoarte, de situații... Și acum avem reticențe din partea unor instituții abilitate în controlul acestui fenomen. Că de ce lucrătorul de poliție nu s-a transformat într-un luptător de arte marțiale și nu a reușit să dezarmeze un grup de 200 de infractori, să-i conducă, să-i înconjoare singur, și să-i ducă la sediu, glumesc desigur…