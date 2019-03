Florin Iordache: Aş mai da o dată OUG 13

Florin Iordache: Aș mai da o dată OUG 13

Florin Iordache, fost ministru al Justiției și șeful comisiei de modificare a legilor justiției, a spus vineri seară la Digi24 că, dacă ar putea da timpul înapoi, ar mai da o dată OUG 13, împotriva căreia au protestat în stradă sute de mii de oameni.Florin Iordache a fost întrebat dacă ar mai da o dată OUG 13, de impunere a unui prag pentru abuzul în serviciu, ordonanță care a provocat protestele masive de la începutul anului 2017 și care a fost abrogată prin OUG 14.„Da. Atâta timp cât avem o decizie a CCR, OUG 13 nu a fost cred că îndeajuns de explicată și eu nu am fost destul de susținut de colegii mei. Când colegii mi-au reproșat că am adoptat-o, am făcut un pas în spate. Vi se pare normal că oameni, pentru sume infime, primari, viceprimari, chiar dacă au fost achitați să își piardă mandatul?”, a răspuns Florin Iordache.Sursa: romaniatv.net