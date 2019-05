Florin Alexandru, autorul ce construiește imaginea polițistului în literatura română

Un suflet aventurier, pasionat de mister și adevăr, acesta este Florin Alexandru, agentul șef principal din cadrul Serviciului de Poliție Transporturi Maritime. Pasiunea pentru scris îl diferențiază de ceilalți colegi de breaslă, demonstrând că în fiecare din noi există laturi ascunse pe care abordându-le cu curaj, putem crea lucruri unice.Începuturile literare ale lui Florin Alexandru pornesc de la cochetările cu scrieri scurte și poezii, care odată cu trecerea timpului și acumularea de experiență în domeniul polițienesc, construiesc în imaginația scriitorului un univers încărcat cu personaje, cazuri, mistere și realități care trebuie înșiruite pe hârtie. Polițistul recunoaște că meseria l-a dus spre literatură, iar cu ceea ce se ocupă zilnic îi oferă inspirația, pe care o consideră vitală în acest domeniu.„În munca mea de poliție au fost cazuri destul de complicate pe care s-a lucrat mult, ele sunt o sursă de inspirație în ceea ce scriu. Cu toate acestea, recunosc că trebuie să aduc ceva ficțiune în poveste, pentru că dacă ar fi să merg pe un caz real, acesta ar include prea multă materie polițienească, iar ca cititor te cam plictisești. Ca scriitor trebuie să lărgești, să aduci în evidență mai multe lucruri ascunse”, ne destăinuie Florin Alexandru.Viziunea polițistă și spiritul neobosit au generat până în acest moment patru cărți detectiv, cuprinzând o trilogie intitulată „Compania detectivilor” și un roman umoristic „Detectivul Hogeac și exhibiționistul”. Pasiunea pentru cărți derivă din copilăria scriitorului, remarcându-se expunerea la anumite compuneri și texte care i-au cultivat spiritul de aventură. Începând de la dorința de a se expune și de a oferi cititorului o poveste de calitate, plină de suspans, dreptate, dar și acțiune, în 2010 decide să aștearnă pe hârtie primul roman al trilogiei anterior menționate „Arua”, în prima sa variantă intitulată „Misterele artiștilor”, pe acesta urmându-l „Averea preotului coreean” și „Artizanul păcatelor”.Suspansul, reconstituirea realității trăite și visateAspectul detectiv și polițist al romanelor sale provine, în mod aproape evident, din meseria pe care o îmbrățișează cu dedicație. Personajele, situațiile și suspansul construit reprezintă o reconstruire a realității atât trăite dar și visate, căci în cărțile sale, Florin Alexandru abordează subiectul nu doar din prisma subiectivă prin intermediul personajelor, dar și construind imagini veridice, pe baza istorică și geografică actuală. Astfel, orice dată calendaristică sau locație sunt cu precizie amplasate în limitele istorice și geografice actuale, cititorii fiind capabili să își modeleze hărți mintale ale Constanței în particular, dar și ale României, planurile acțiunii fiind dispersate pe mai multe axe. Această tehnică face ca orice constănțean să se simtă părtaș al acțiunii, întrucât trupa detectivilor ar putea să cutreiere în momentul dat cartierul tău.„Nu pot să mă opresc asupra unei idei. Scriu, iar pe măsură ce mi se deschid anumite oportunități, merg spre ele, cu cât sunt mai frumoase cu atât mai bine. Am folosit asemenea acțiuni încât să nu poți să lași cartea din mână prea ușor, să vrei mereu să afli ce urmează, să vrei să știi unde se duce respectivul curs, fir, ca să ajungi cât mare repede la adevăr. Nu poți să o lași sau să dai înapoi, nu ai cum”, declară autorul, implicând și faptul că scrie pentru oamenii care sunt dornici de mister, în căutare de adevăr și se implică personal în ceea ce citesc.„Am o obsesie atunci când scriu, simt cititorul în ceafă. E ca și cum se uită și zice « știu ce vrei să spui », iar atunci trebuie să fac ceva ca nici eu să nu îmi dau seama. Trebuie să îl duc pe cititor într-un moment unde să nu poată spune că de aici știe despre ce este vorba. În „Arua” am ales să scot în față partea negativă cu mult înainte de a sfârși cartea, și atunci cititorul se întreabă «ce mai am de citit, ce mai are autorul de spus»”, a mărturisit Florin Alexandru.Scrisul, ocupația care poate dura o viațăPolițistul abordează cu modestie pasiunea sa, dar în același timp recunoaște că scrisul este ocupația care o să dureze o viață. Viziunea polițistă l-a adus la concluzia că nu ar putea scrie un roman de dragoste detașat de mister și suspans, eventual doar o combinație dintre un detectiv și o femeie ar putea face față dimensiunii thriller pe care a introdus-o în cărțile sale.Ca orice autor consacrat, mărturisește că s-a atașat de personajele pe care le-a crescut pe parcursul trilogiei, astfel nu permite ca acestea să ajungă la extreme sau să li se întâmple lucruri rele. Mai mult, personajele sunt trăitorii propriilor sale vise, moment ce oferă cititorului să intre în aspirațiile personale ale autorului.Florin Alexandru consideră esențială combinarea celor două meserii, conferindu-le și dimensiunea de pasiuni, scrisul și poliția. Cea mai mare încurajare pentru a continua acest drum al literaturii este pentru autor recunoașterea cititorului său. Premiile obținute, precum „Marele premiu dragonul de platină 2018” cu romanul „Arua” și premiul de debut cu același roman, propulsează acțiunea de a scrie și motivează continuarea acesteia.