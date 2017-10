Flori și aplauze pentru Regina Ana pe drumul spre Curtea de Argeș

Sâmbătă, 13 August 2016

Cortegiul funerar care transporta spre Curtea de Arges trupul neinsufletit al Reginei Ana a atras sute de curiosi pe marginea drumului in localitatile prin care acesta a trecut, dar si oameni care au venit special pentru a asista la eveniment, relateaza Agerpres.Masina cu sicriul in care se afla Regina Ana a strabatut "drumul vechi" catre Pitesti, in aplauzele celor pe langa care a trecut. Altii au ales sa salute cortegiul funerar fluturand drapelul Romaniei.Multi au aruncat flori pe sosea, inaintea masinii mortuare, iar unele porti ale caselor au fost imbracate cu tricolorul special pentru acest eveniment, dupa cum au marturisit unii.Oamenii s-au adunat pe marginea drumului chiar de la plecarea cortegiului funerar din Bucuresti si au preferat sa astepte chiar si o ora, unii din curiozitate, altii insa, majoritatea trecuti de 70 de ani, din solidaritate cu Familia Regala, cu lacrimi in ochi sau "macinati" de amintiri. Cei mai multi au filmat sau fotografiat cu telefoanele mobile cortegiul funerar."E un eveniment trist. Am iesit ca s-o intampinam cu placere, cu dragoste, pentru ca au fost suveranii nostri", a declarat un octogenar din Gaesti, care considera ca Romania ar trebui sa revina la monarhie, pentru ca "am fi dus-o mai bine". "Toti care s-au perindat au distrus tara, nu mi-o luati in nume de rau", a motivat el.Un satean considera ca "e mare lucru" ca autoritatile "au fost in stare" sa organizeze un astfel de eveniment, in timp ce un muncitor dintr-un grup care si-a intrerupt lucrul la trecerea cortegiului a sustinut ca "tara are probleme mult mai importante, cum ar fi cea a saraciei".Clopotele din localitatea Topoloveni au batut pe toata durata trecerii cortegiului funerar.Foarte multe echipaje de politie au fost dispuse pe traseul pe care se deplaseaza cortegiul.Peste o mie de persoane au participat sambata, zi de doliu national, la slujba oficiata pentru Regina Ana a Romaniei in Piata Palatului din Capitala.Funeraliile regale au inceput in jurul orei 9.30, in Sala Tronului, cand au ajuns la catafalc membrii Familiei Regale, urmati in jurul orei 10.00 de membri ai Familiilor Regale straine. O slujba religioasa ortodoxa de inmormantare a fost oficiata in Sala Tronului, apoi un recviem in Piata Palatului.Regina Ana a murit pe 1 august intr-un spital din Elvetia, la varsta de 92 de ani. Ea va fi ingropata in Noua Catedrala Arhiepiscopala si Regala.