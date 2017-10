Fiul unui comisar din Poliţia Constanţa, implicat într-un scandal de proporţii la Mihail Kogălniceanu

Fiul unui comisar din Poliția Constanța, implicat într-un scandal de proporții la Mihail Kogălniceanu

Un scandal de proporții a ridicat în picioare, în urmă cu două nopți, comuna Mihail Kogălniceanu. Mai mulți constănțeni, printre care se numără și fiul unui ofițer al Serviciului Ordine Publică din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, au fost luați la bătaie de câțiva tineri din comună, în fața unei discoteci. Conflictul a degenerat, câțiva dintre agresori fiind, la rândul lor, bătuți de niște nuntași. Colac peste pupăză, un autoturism al Postului de Poliție Mihail Kogălniceanu, ce îi transporta la Constanța pe unii dintre participanții la scandal, a fost implicat într-un accident, soldat cu rănirea gravă a unui tânăr. Pentru prevenirea altor incidente numărul oamenilor legii de la Mihail Kogălniceanu a fost suplimentat. Comuna Mihail Kogălniceanu a fost, în noaptea de sâmbătă spre duminică, scena unor violențe ieșite din comun. Participanții la scandal au fost mai mulți tineri care se distrau într-o discotecă din localitate. Potrivit inspectorului Crina Chirea, purtătorul de cuvânt al Poliției Județene, șapte tineri din municipiul Constanța, sosiți în discotecă în jurul orei 2, au intrat în conflict cu un grup de localnici, aflați, de asemenea, în local. Mai toți chefliii erau sub influența băuturilor alcoolice. După mai multe schimburi de replici în contradictoriu, tinerii din Mihail Kogălniceanu au sărit la bătaie, lovindu-i cu pumnii și cu picioarele pe constănțeni, în fața discotecii. Pentru a-și asigura scăparea, una dintre victime, George Adrian Buzărnescu, de 20 de ani, fiul comisarului Corneliu Buzărnescu, din cadrul Serviciului Ordine Publică al IPJ Constanța, a scos un pistol cu gaze. Oamenii legii spun că George, deținător legal al armei, i-a somat pe bătăuși, fără să tragă. Chiar dacă avea o armă în mână, Buzărnescu a fost lovit din spate, pierzându-și cunoștința. Prietenii săi și oamenii legii sosiți la locul incidentului l-au transportat la sediul postului de poliție. „Concomitent cu retragerea tinerilor din Constanța, unii cu autoturismele cu care veniseră și alți trei în sediul postului de poliție, împotriva grupului de agresori au sărit mai multe persoane aflate la o nuntă ce se desfășura într-un local situat vizavi de discotecă”, spune inspectorul Crina Chirea. Nuntașii i-au înjunghiat pe doi dintre băieții care săriseră să îi bată pe tinerii din Constanța. Răniții - Sorin P. și Mihai Mircea Z., amândoi de 17 ani, din localitatea Mihail Kogălniceanu - au fost transportați, în stare gravă, cu numeroase traumatisme, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, unde au rămas internați. Cadrele medicale spun, însă, că ambii pacienți sunt în afara oricărui pericol. Un al treilea membru al grupului inițial de agresori, respectiv Florin V., de 21 de ani, din Mihail Kogălniceanu, a fost lovit la nivelul gambelor de un autoturism al cărui conducător auto părăsea locul incidentului. Și el a ajuns la Spitalul de Urgență și urmează să fie supus unei intervenții chirurgicale. Iar povestea nu s-a încheiat. În timp ce George Adrian Buzărnescu și doi dintre amicii săi, Ana Maria Olaru și Ionuț Stere, erau audiați la sediul postului de poliție, în fața clădirii și-au făcut apariția alte persoane, care au încercat să intre cu forța pentru a se răzbuna pe aceștia, întrucât credeau ca ei sunt cei care i-au bătut pe cei doi adolescenți de 17 ani. Mașina Poliției, accidentată pe drum Pentru ca situația să nu scape cu totul de sub control, unul dintre polițiști a decis să-i transporte la Constanța pe George, Ana Maria și Ionuț. Cei trei tineri au fost urcați în mașină și au pornit la drum. Ei au fost, însă, urmăriți de două autovehicule în care se aflau amicii celor doi minori răniți. În apropierea fostului IAS Mihail Kogălniceanu, mașina Poliției a fost ajunsă din urmă și la un pas de a fi blocată de urmăritori. În aceste condiții, polițistul, care circula pe banda întâi a DN2A, a oprit autoturismul pentru a discuta cu urmăritorii. În timp ce el încerca să-i calmeze pe tinerii aflați în cele două autoturisme, pe banda a doua de mers, a apărut o Dacia 1310, condusă de un bărbat în vârstă de 46 de ani din comuna Mihail Kogălniceanu, ce nu avea nici o legătură cu scandalagiii. Dacia 1310 a acroșat autoturismul Poliției, staționat pe banda întâi, pe care l-a proiectat într-un Peugeot 307 (una dintre cele două mașini ce a urmărit autovehiculul Poliției), de asemenea staționat pe banda întâi. În final, Dacia 1310 a ricoșat și l-a accidentat grav pe Ionuț Puiu, de 26 de ani, din Mihail Kogălniceanu (care făcea parte din grupul inițial de agresori), aflat pe partea carosabilă. Și acesta a fost transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, unde a rămas internat cu multiple traumatisme, fracturi și plăgi. Conform inspectorului Crina Chirea, „toate persoanele implicate în eveniment urmează a fi examinate din punct de vedere medico-legal și, în funcție de concluziile examinărilor, se va face încadrarea juridică a faptelor". Polițiștii constănțeni întreprind cercetări pentru stabilirea exactă a circumstanțelor în care s-a produs scandalul. Numărul oamenilor legii de la Mihail Kogălniceanu a fost suplimentat, pentru prevenirea altor incidente. 