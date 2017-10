Fiul lui Mircea Băsescu, adus cu mandat la DNA

Ştire online publicată Miercuri, 17 Iunie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

"În data de 13.03.2014 Staicu Sandu a stabilit o întâlnire cu DRAGOȘ BĂSESCU la Clubul Pescariu în jurul orelor 17:00, locație ce-i fusese indicată de NISTOR CIPRIAN. Când a ajuns la locație , NISTOR CIPRIAN i-a cerut să plătească un abonament de intrare în zona piscinei. Intrând în incintă, aceștia s-au întâlnit la vestiar și cu DRAGOȘ BĂSESCU care i-a remis un slip de baie lui Staicu Sandu apoi s-au deplasat în zona de SPA și au intrat împreună într-o saună, ocazie cu care CIPRIAN NISTOR și DRAGOȘ BĂSESCU i-au dat să citească o listă cu nume de firme și de persoane pe care Staicu Sandu le-a recunoscut ca fiind prezente în dosarul penal în care fusese reținut, listă cu date din dosar ce i-a fost prezentată pentru a-l convinge că au acces la dosar și că au posibilitatea de a influența evoluția acestuia. Tot cu această ocazie DRAGOȘ BĂSESCU a pronunțat numele procurorului de caz.Discuția a continuat pe fondul pretinderii de către DRAGOȘ BĂSESCU a sumei de 500.000 euro pentru o soluție de nearestare în contestația formulată de către D.I.I.C.O.T. și încă 500.000 euro pentru o soluție favorabilă în dosarul respectiv și pentru ridicarea sechestrului aplicat asupra bunurilor lui Staicu Sandu.Staicu Sandu le-a spus celor doi că nu are posibilitatea să achite o sumă atât de mare și că nici nu dorește să se facă vreo intervenție de acest gen.Drept urmare, DRAGOȘ BĂSESCU i-a spus că are o soluție, respectiv încheierea unui contract fictiv de consultanță prin care urma să achite suma pretinsă de 1.000.000 euro printr-o eșalonare în funcție de evoluția din dosar pe o perioadă de până la 2 ani.Contractul trebuia să fie încheiat cu o societate de consultanță internațională, anume KPMG, pentru a nu trezi suspiciuni", arată procurorii.Dragoș Băsescu ar fi acuzat de trafic de influență, după ce ar fi cerut omului de afaceri Sandu Staicu un milion de euro cu ajutorul unui complice pentru a-i rezolva problemele judiciare într-un dosar.Dragoș Băsescu, arată procurorii, ar fi pretins inițial 500.000 de euro pentru ca omul de afaceri să nu fie arestat preventiv în urma contestației DIICOT și încă 500.000 de euro pentru ridicarea sechestrului pe avere.Nepotul lui Traian Băsescu, Dragoș Băsescu, a fost adus, în această dimineață, cu mandat la DNA. El este acuzat de trafic de influență. Dragoș Băsescu este fiul lui Mircea Băsescu.Dragoș Băsescu și Ciprian Nistor au promis la data de 20.04.2015, unei persoane cercetate într-un dosar al DIICOT respectiv numitului Staicu Sandu – administrator la S.C. ACTIV INVEST CONSTRUCT S.R.L., un mod de rezolvare a problemelor sale judiciare de la DIICOT, arată DNA, potrivit Realitatea.net.Dragoș Băsescu este proprietarul unei firme de consultanță care are sediul central în Sectorul 1 din Capitală. A avut mai multe probleme cu Fiscul în ultima perioadă.Firma de consultanță a nepotului lui Traian Băsescu a fost somată, anul trecut, de două ori de Fisc pentru a-și plăti datoriile la bugetul de stat.