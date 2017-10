Fiul lui Mircea Băsescu a fost trimis în judecată

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au finalizat ancheta în dosarul lui Dragoș Băsescu și au trimis dosarul Tribunalului București. Fiul lui Mircea Băsescu este acuzat de trafic de influență și este cercetat sub control judiciar pe cauțiune. În același dosar este cercetat și Ciprian Nistor, acesta fiind acuzat de complicitate la trafic de influență. Acesta este încarcerat în altă cauză.“La data de 13 martie 2014, inculpatul Băsescu Dragoș, beneficiind de ajutorul inculpatului Nistor Ciprian, i-a pretins unui om de afaceri (denunțător în cauză) suma de 500.000 euro pentru o soluție de respingere a arestării într-o contestație formulată de către D.I.I.C.O.T., în dosarul ce îl privea pe acesta din urmă și încă 500.000 euro, atât pentru obținerea unei soluții favorabile în cauza respectivă, cât și pentru ridicarea sechestrului aplicat asupra bunurilor denunțătorului.În sprijinul acestor pretenții, inculpatul Băsescu Dragoș a lăsat să se creadă că are influență pe lângă organele judiciare respective și chiar a promis că va interveni în sensul celor arătate mai sus.Deoarece denunțătorul le-a spus celor doi că nu are posibilitatea să achite o sumă atât de mare și că nici nu dorește să se facă vreo intervenție de acest gen, inculpatul Dragoș Băsescu i-a propus acestuia ca soluție încheierea unui contract fictiv de consultanță prin care urma să achite suma pretinsă de 1.000.000 euro, eșalonat, pe o perioadă de până la 2 ani, în funcție de evoluția dosarului.Pentru a nu trezi suspiciuni, contractul respectiv urma să fie încheiat cu o societate de consultanță internațională.”, spun procurorii DNA.