Firmă de pază implicată în accident

Aseară, puțin după miezul nopții, a avut loc un accident de circulație la intersecția străzii Caraiman cu Șoseaua Mangaliei, lângă benzinărie. Fiecare dintre șoferii celor două mașini implicate în eveniment, un autotren și un autoturism al unei firme de pază, spune că nu el este vinovat de producerea accidentului. Cei trei bodyguarzi, angajați ai agenției Save and Self Security au fost transportați la spital pentru investigații de specialitate. Din primele cercetări, se pare că Adrian Emil a condus tractorul cu numărul CT 03 POG și remorca CT 21 POG pe strada Caraiman spre bulevardul Aurel Vlaicu și, ajungând la intersecția cu strada Mangaliei, nu respectă indicatorul Oprire, nu acordă prioritate și lovește în plin autoturismul cu numărul CT 10 SSH, aparținând firmei de pază Save & Self Security. Trei agenți de pază, printre care și șoferul autoturismului, au suferit leziuni ușoare, fiind transportați la spital. În cauză s-a întocmit dosar penal pentru vătămare corporală ușoară din culpă. Testele au stabilit că nici unul dintre șoferii implicați în accident nu consumase băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan.