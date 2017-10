Firmă care a făcut afaceri cu SRI, ţepuită de un brăilean

Firmă care a făcut afaceri cu SRI, țepuită de un brăilean

Un brăilean a fost arestat preventiv pentru înșelăciune, după ce a prejudiciat o firmă din Constanța cu aproape 40.000 de lei. Cosmin Cătălin Băjan s-a dat drept reprezentant al unei firme, SC Cosminum Premium SRL și a comandat sucursalei constănțene a firmei SC Maguay Impex SRL, administrată de Pavel Pughin, produse IT în valoare de 39.026 de lei, urmând să facă plata online. Firma constănțeană a livrat produsele, pe 20 septembrie, dar a constatat ulterior că banii nu au fost achitați, clientul furnizând date eronate. Cazul a intrat în atenția ofițerilor de la Serviciul de Investigarea Fraudelor din cadrul IPJ Constanța, care au dat de urma suspectului. Sâmbătă, acesta a fost prezentat magistraților de la Tribunalul Constanța, care au dispus arestarea lui preventivă pentru 29 de zile, iar în prezent suspectul se află în arestul Poliției Constanța.Numele firmei Maguay Impex, păgubită în acest caz, apare în contextul unor afaceri cu instituțiile statului. Astfel, presa centrală arată că societatea ar fi livrat, în 2009, numeroase produse IT către Serviciul Român de Informații și Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Mai mult, directorul firmei, Corvin Pughin, este cercetat alături de doi directori ai Universității de Medicină și Farmacie Iași, sub acuzația de trucare a licitației pentru platforma e-learning a instituției de învățământ. În documentul redactat de DNA, în octombrie, se arată că prejudiciul ar fi fost de peste șase milioane de lei, iar, printre altele, rectorul UMF, Vasile Astărăstoae (care deține și funcția de președinte al Colegiului Medicilor din România) ar fi aprobat plata a 160.000 de lei către firma bucureșteană, pentru "cheltuieli de instruire", care însă nu au fost realizate.