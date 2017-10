Final, la Curtea de Apel, în procesul „Credit cu buletinul“

Ieri, magistrații de la Curtea de Apel Constanța au judecat apelul declarat de trei persoane condamnate de Tribunal la ani grei de pușcărie pentru că, folosindu-se de campania „Credit cu buletinul”, au prejudiciat două societăți comerciale și bănci cu peste opt miliarde de lei vechi. Este vorba de Amalia Oprițescu și pe Vasile Condurache, care au fost condamnați la câte 12 ani de închisoare, și Cosmin Vâlcu, care a primit doar patru ani de pușcărie. În fața judecătorilor de la Curtea de Apel, Oprițescu a spus, ieri, că recunoaște comiterea infracțiunii de folosire de instrumente oficiale false, pentru care a fost condamnată la trei ani de închisoare, cerând să fie achitată pentru alte fapte, mai ales că a stat 1,2 ani, deja, după gratii, așa că pedeapsa ar fi ca și executată. Condurache a solicitat să fie achitat, pe motiv că nu el este autorul, iar dacă judecătorii îl găsesc totuși vinovat să îi aplice o pedeapsă mai mică decât cea de 12 ani, primită de la Tribunal. Și avocatul lui Vâlcu a cerut magistraților tot achitarea. Judecătorii au rămas să se pronunțe cu privire la vinovăția sau nevinovăția celor trei. La începutul lunii ianuarie 2007, procurorii au dispus trimiterea în judecată a Amaliei Oprițescu sub aspectul comiterii infracțiunilor de fals material, complicitate la uz de fals, folosirea instrumentelor oficiale false, complicitate la înșelăciune, înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată, a lui Vasile Condurache, pentru complicitate la fals, complicitate la uz de fals, complicitate la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, și a lui Cosmin Vâlcu pentru fals material în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals în formă continuată și complicitate la înșelăciune. Anchetatorii au reținut că activitatea rețelei a demarat în ziua de 9 iulie 2005, când lucrătorii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor al Inspectoratului Județean de Poliție Constanța s-au sesizat cu privire la faptul că mai multe persoane s-au prezentat la sediul unor firme de produse electronice și electrocasnice cu documentație falsificată ce atesta calitatea de angajați ai unor societăți comerciale. În baza acestor acte, aceștia au solicitat obținerea de credite de la SC „Credisson Internațional“ București în vederea achiziționării de diverse produse. Inițial au fost reținute nouă persoane care solicitaseră deja, cu acte contrafăcute, obținerea de credite. Rețeaua își desfășura activitatea după planuri foarte bine puse la punct, acordând o atenție deosebită procedeului de racolare.