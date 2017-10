Final în procesul dintre Sulfina Barbu şi Radu Ştefan Mazăre

Final în procesul dintre Sulfina Barbu și Radu Ștefan Mazăre

Judecătoria Constanța a finalizat cercetarea judecătorească în procesul civil dintre fostul ministru al Mediului Sulfina Barbu și primarul Constanței Radu Ștefan Mazăre. Ieri, avocații ambelor părți și-au susținut pledoariile finale în proces. În susținerea acțiunii formulate, apărătorul Sulfinei Barbu, Cătălin Dancu, a solicitat instanței admiterea acțiunii și obligarea lui Radu Mazăre să publice în ziarul local „Telegraf“ și în „Evenimentul Zilei“ hotărârea sub titlu „Anunț Juridic“, sub sancțiunea acordării de daune cominatorii 5.000 RON pe zi pentru fiecare zi de întârziere în publicarea deciziei instanței. Daunele se cer a fi calculate de la data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii. Avocatul a precizat că persoana fizică Radu Ștefan Mazăre este răspunzătoare pentru afirmațiile publice făcute la adresa Sulfinei Barbu. El a mai spus că degeaba se vrea asigurarea unei protecții prin susținerea interesului public pe care acesta îl avea în calitate de primar al Constanței. În plus, avocatul a afirmat că se încearcă să se facă referire la tenta politică a disputei, o luptă politică ce, în opinia lui, ar fi lipsită de orice suport. „ O persoană politică reușește să treacă dincolo de bariera bunului simț jignind o femeie doar pentru a da forță unei campanii politice susținută prin presă“, a mai precizat avocatul Cătălin Dancu. De altfel, el a mai susținut că este vorba de o recidivă în atitudinea de a o califica pe Sulfina Barbu în acest mod. El a făcut referire la nenumărate decizii ale CEDO prin care au fost condamnate persoane care s-au pretat la astfel de declarații care aduc prejudicii imaginii și demnității omului. În replică, unul dintre apărătorii lui Mazăre a afirmat că declarațiile au fost făcute în calitate de primar al Constanței pentru ocrotirea intereselor publice și nu ca persoană fizică, așa cum ar fi fost formulată acțiunea. El a mai spus că declarațiile lui Mazăre au fost făcute în exercitarea mandatului. În plus, avocatul Ioana Focșa a precizat că obiectul acțiunii nu ar fi fost bine precizat. Făcând referire la cadrul legislativ, apărătorul a susținut că nu s-a menționat prejudiciu cert și dovedit. Mai mult, s-a menționat că reprezentanții autorităților publice sunt ocrotiți de lege în astfel de situații. De altfel, libertatea de opinie este garantată de lege, iar aleșii locali nu pot fi trași la răspundere pentru opiniile politice în exe-cutarea mandatelor. Instanța de judecată urmează a se pronunța în proces. „Ministra Mediului este o proastă” Reamintim că Sulfina Barbu l-a dat în judecată pe Radu Ștefan Mazăre, după ce, într-o conferință de presă, a afirmat că este proastă. Declarațiile au fost publicate a doua zi în mai multe ziare locale și centrale. Sulfina Barbu face mai multe precizări: „Într-o conferință de presă, susținută pe 6 iulie 2006, la Constanța, Radu Ștefan Mazăre a formulat o serie de afirmații jignitoare la adresa mea, jigniri care s-au adus la cunoștința opiniei publice prin intermediu presei, ziare care redau pe prima pagină cu titluri mari afirmația lui Mazăre după cum urmează: «Ministra Mediu-lui este o proastă», «Sulfina Barbu n-a verificat documentele și e o proastă», «Sulfina Barbu minte o țară întreag㻓. Sulfina Barbu mai afirmă în acțiune că Mazăre este interesat să arate opiniei publice că ea este un ministru nedocumentat, neinstruit, nepregătit, care ia decizii ce periclitează interesele locale în detrimentul celorlalți, în care primarul apare ca o victimă a acțiunilor Ministrului Mediului. În opinia ei, modalitățile de exprimare sunt inacceptabile, constituind adevărate jigniri, atacuri la demnitate și imagine ca om și ministru, menit să o supună oprobriului public, subalternilor, constituindu-se într-un prejudiciu moral considerabil, o atingere adusă drepturilor persoanele.Judecătoria Constanța a finalizat cercetarea judecătorească în procesul civil dintre fostul ministru al Mediului Sulfina Barbu și primarul Constanței Radu Ștefan Mazăre. Ieri, avocații ambelor părți și-au susținut pledoariile finale în proces. În susținerea acțiunii formulate, apărătorul Sulfinei Barbu, Cătălin Dancu, a solicitat instanței admiterea acțiunii și obligarea lui Radu Mazăre să publice în ziarul local „Telegraf“ și în „Evenimentul Zilei“ hotărârea sub titlu „Anunț Juridic“, sub sancțiunea acordării de daune cominatorii 5.000 RON pe zi pentru fiecare zi de întârziere în publicarea deciziei instanței. Daunele se cer a fi calculate de la data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii. Avocatul a precizat că persoana fizică Radu Ștefan Mazăre este răspunzătoare pentru afirmațiile publice făcute la adresa Sulfinei Barbu. El a mai spus că degeaba se vrea asigurarea unei protecții prin susținerea interesului public pe care acesta îl avea în calitate de primar al Constanței. În plus, avocatul a afirmat că se încearcă să se facă referire la tenta politică a disputei, o luptă politică ce, în opinia lui, ar fi lipsită de orice suport. „ O persoană politică reușește să treacă dincolo de bariera bunului simț jignind o femeie doar pentru a da forță unei campanii politice susținută prin presă“, a mai precizat avocatul Cătălin Dancu. De altfel, el a mai susținut că este vorba de o recidivă în atitudinea de a o califica pe Sulfina Barbu în acest mod. El a făcut referire la nenumărate decizii ale CEDO prin care au fost condamnate persoane care s-au pretat la astfel de declarații care aduc prejudicii imaginii și demnității omului. În replică, unul dintre apărătorii lui Mazăre a afirmat că declarațiile au fost făcute în calitate de primar al Constanței pentru ocrotirea intereselor publice și nu ca persoană fizică, așa cum ar fi fost formulată acțiunea. El a mai spus că declarațiile lui Mazăre au fost făcute în exercitarea mandatului. În plus, avocatul Ioana Focșa a precizat că obiectul acțiunii nu ar fi fost bine precizat. Făcând referire la cadrul legislativ, apărătorul a susținut că nu s-a menționat prejudiciu cert și dovedit. Mai mult, s-a menționat că reprezentanții autorităților publice sunt ocrotiți de lege în astfel de situații. De altfel, libertatea de opinie este garantată de lege, iar aleșii locali nu pot fi trași la răspundere pentru opiniile politice în exe-cutarea mandatelor. Instanța de judecată urmează a se pronunța în proces. „Ministra Mediului este o proastă” Reamintim că Sulfina Barbu l-a dat în judecată pe Radu Ștefan Mazăre, după ce, într-o conferință de presă, a afirmat că este proastă. Declarațiile au fost publicate a doua zi în mai multe ziare locale și centrale. Sulfina Barbu face mai multe precizări: „Într-o conferință de presă, susținută pe 6 iulie 2006, la Constanța, Radu Ștefan Mazăre a formulat o serie de afirmații jignitoare la adresa mea, jigniri care s-au adus la cunoștința opiniei publice prin intermediu presei, ziare care redau pe prima pagină cu titluri mari afirmația lui Mazăre după cum urmează: «Ministra Mediu-lui este o proastă», «Sulfina Barbu n-a verificat documentele și e o proastă», «Sulfina Barbu minte o țară întreag㻓. Sulfina Barbu mai afirmă în acțiune că Mazăre este interesat să arate opiniei publice că ea este un ministru nedocumentat, neinstruit, nepregătit, care ia decizii ce periclitează interesele locale în detrimentul celorlalți, în care primarul apare ca o victimă a acțiunilor Ministrului Mediului. În opinia ei, modalitățile de exprimare sunt inacceptabile, constituind adevărate jigniri, atacuri la demnitate și imagine ca om și ministru, menit să o supună oprobriului public, subalternilor, constituindu-se într-un prejudiciu moral considerabil, o atingere adusă drepturilor persoanele.