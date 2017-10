Final cu leşinuri

Exercițiul bilateral româno-american de la Mihail Kogălniceanu s-a încheiat cu un incident

Final cu leșinuri

Imediat după ce col. Peri Anest, comandantul american al exercițiului, și-a încheiat discursul, un soldat american din gardă s-a prăbușit efectiv ca un copac retezat, izbindu-se violent cu fața de betonul hangarului în care s-a ținut ceremonia. Nici nu se stinseseră bine ecourile zgomotului făcut de arma scăpată de militarul leșinat, că lângă trupul nemișcat al acestuia s-a creat un meleu de camarazi români și americani, care au sărit să-i dea primul ajutor. Reprezentanții mass-media au fost evacuați din hangar, în timp ce o echipă medicală încerca să-l facă pe cel leșinat să-și revină. În timp ce o ambulanță americană se apropia de hangar, medicul român, lt. Dan Nicolae, a ieșit în fața ziariștilor pentru a oferi primele amănunte referitoare la starea militarului: „Nu s-a întâmplat nimic grav, astfel de incidente se petrec destul de des atunci când soldații stau nemișcați pentru o lungă perioadă de timp. Se pare că a fost vorba de o oarecare lipsă de calciu. Soldatul și-a revenit, știe unde se află și în ce zi suntem... ceea ce eu, de pildă, nu știam. Îl vom transporta în infirmeria bazei”. Militarul american a fost urcat în ambulanța intrată între timp în hangar, după care grămada de jurnaliști, cameramani și fotografi a fost împrăștiată fără menajamente din fața clădirii, pentru ca salvarea să ajungă la cabinetul col. dr. Mihai Cojocaru. Ulterior, mr. Troy Darr, ofițerul de relații publice al JTF-E, a remis un comunicat în care precizează că soldatul și-a pierdut cunoștința „din cauza blocării genunchilor, fapt care duce la restricționarea circulației sângelui”. Maiorul american menționează că soldatul este în afara oricărui pericol, el suferind doar o julitură la mâna dreaptă. „Suntem o echipă!” Până la incidentul survenit pe final, ceremonia a decurs conform programului. După oficierea serviciului religios de către preotul militar al Batalionului 341 Infanterie și capelanul militar al Batalionului Deep Steel, au fost intonate imnurile României și Statelor Unite, „Deșteaptă-te, române” și „Star Spangled Banner”. A urmat premierea a opt militari români și americani, câștigători ai competiției pentru stabilirea celui mai bun subofițer și soldat/gradat voluntar. În discursurile lor, ambii co-directori ai exercițiului, col. Eugen Romanescu și col. Peri Anest, au subliniat faptul că „deși aparținem unor popoare diferite și vorbim limbi diferite, inimile noastre sunt la fel, suntem dedicați meseriei noastre și idealurilor de securitate ale națiunilor, familiilor și aliaților noștri”, mulțumind totodată autorităților locale din Mihail Kogălniceanu și Babadag, pentru sprijinul acordat. La fel ca la fiecare întâlnire cu presa, oficialitățile militare au pus acces pe cooperarea excelentă între armatele celor două state, susținând că deviza exercițiului Proof of Principle, „Suntem o echipă!”, a fost respectată pe parcursul celor două luni de antrenamente. Proof of Principle 2007 Exercițiul bilateral româno-american s-a desfășurat în perioada 17 august - 22 octombrie, la Baza Aeriană de la Mihail Kogălniceanu și Poligonul Babadag. Instruirea româno - americană a constat în exerciții de tragere în comun cu armamentul din dotare, exerciții cu trageri reale - nivel grupă, exerciții tactice specifice zonelor urbane, tehnici de acțiune individuale, desant aerian, executarea de patrule mixte, acordarea primului ajutor în zonele de operații. În cele două luni de exercițiu, baza de la Kogălniceanu a găzduit aproximativ 1.000 militari. 