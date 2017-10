Fiicele victimei deplâng mai mult că agresorul tatălui lor a ajuns după gratii decât că le-a omorât părintele

Magistrații de la Tribunalul Constanța au audiat, ieri, mai mulți martori în cazul crimei de la Ghindărești, în care Hurei Vidinei, de 66 de ani, este acuzat că și-a înjunghiat cumnatul cu un cuțit, de mai multe ori, în inimă. Chiar fetele victimei au fost cele care i-au luat apărarea lui Vidinei, despre care au spus că este un om liniștit, și l-au descris pe tatăl lor ca fiind un om violent, foarte dur, care bea mult și amenința pe toată lumea. „Tata și Vidinei se întâlneau des, beau împreună, se mai ciondăneau, dar se împăcau imediat. Tata era un om violent, cu mama se purta foarte urât, îi arunca medicamentele pe care le lua pentru că este bolnavă de cancer, iar pe mine și pe sora mea ne fugărea cu cuțitele prin curte și ne amenința că ne taie dacă îl denunțăm. În ziua crimei, Vidinei a venit acasă la noi și ne-a spus că l-a omorât pe tata. El ne-a povestit că tata a mers la locuința lui, unde a mâncat, a băut, apoi a sărit cu cuțitul la el și i-a sfâșiat haina. Vidinei mi-a spus că i-a reproșat tatălui meu comportamentul acestuia față de mama, pe care o bătea și o înjura de câte ori avea chef, ceea ce l-a enervat pe tata și l-a făcut gelos. S-au luat la ceartă, tata a pus mâna pe un cuțit de bucătărie și a încercat să îl taie pe Vidinei. Acesta s-a apărat și l-a înjunghiat”, a declarat Clava Evante, una din fiicele victimei. Cam aceeași declarație a dat-o și sora Clavei Evante, o vecină de-a acuzatului și sora acestuia, Eugenia Timofticiuc. „Vidinei este un om tare cumsecade, nu a avut nici un conflict cu nimeni, tot satul plânge după fratele meu”, a spus Eugenia Timofticiuc. Potrivit anchetatorilor, în după-amiaza zilei de 3 februarie, Hurei Vidinei a fost vizitat de concubinul cumnatei lui, Liferi Patap, de 57 de ani. „I-am dat de băut cât i-am dat, dar el nu se mai sătura și îmi tot cerea. M-am supărat și i-am reproșat că eu i-am muncit la cules de porumb și nu mi-a dat câți știuleți mi-a promis, vreo trei-patru traiste. Stăteam la o masă pe care era un cuțit de bucătărie și o furculiță, că tocmai mâncasem ceva, iar Patap s-a ridicat brusc, a luat cuțitul și s-a repezit la mine să mă omoare. I-am prins mâinile să îl imobilizez și, în îmbrânceală, i-am smuls cuțitul și i l-am înfipt în piept”, a povestit Hurei Vidinei. Speriat de ceea ce a făcut, bărbatul a dat fuga la fiica sa, care locuia la câteva case distanță și i-a povestit ce s-a întâmplat. Polițiștii din Ghindărești l-au găsit pe Liferi Patap zăcând într-o baltă de sânge, fără suflare. „Băusem și eu, băuse și el și uite unde ne-a adus alcoolul. Acum el este mort, iar eu am intrat la necaz. M-a provocat și eu am ripostat. Plâng și copiii lui după el, îmi pare rău că l-am omorât, nu am vrut să iasă așa...”, a spus cu lacrimi în ochi bătrânul de 66 de ani. Până și procurorii spun în rechizitoriu că Liferi Patap era un om violent, care își bătea concubina bolnavă de cancer și copiii, iar la băutură își pierdea mințile. De multe ori, Vidinei i-a zis să o lase în pace pe femeie, să nu o mai lovească pentru că și așa nu mai are multe zile de trăit, însă Patap nu îl asculta și tot ca el făcea. „Până acum nu am avut de-a face cu poliția. Am 66 de ani și niciodată nu am încălcat legea. Așa mi-a fost soarta ca la vârsta asta să stau la închisoare”, a mai spus Vidinei procurorilor.